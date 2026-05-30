百年構想リーグプレーオフの順位決定方法・ルール・レギュレーションは？

Jリーグのシーズン移行に伴い開催されている明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグラウンドの全日程が終了。5月30日から総合順位を決定するプレーオフラウンドが開催される。プレーオフラウンドはどのようなルール、レギュレーションで行われるのだろうか。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグ プレーオフラウンドの順位決定方法やレギュレーション、ルールを紹介する。

Jリーグ百年構想リーグ｜プレーオフラウンド開催日程

明治安田Jリーグ百年構想リーグのプレーオフラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月5日(金)から7日(日)にかけて開催される。

日程 ラウンド 2026年5月30日～31日 プレーオフ ラウンド第1戦 2026年6月5日～7日 プレーオフ ラウンド第2戦

J1百年構想リーグ｜プレーオフラウンドレギュレーション

J1百年構想リーグのプレーオフラウンドは、EASTとWESTの同順位のクラブ同士が激突。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。

プレーオフラウンドのホーム・アウェイは2025年J1リーグ、J2リーグ、J1昇格プレーオフでの順位・結果に基づいて決定され、第1戦はWEST所属クラブのホームゲームとなり、第2戦はEAST所属クラブの本拠地で開催される。

2試合における得失点差 延長戦（前後半各15 分） PK戦

プレーオフラウンドは、90分間の試合をホーム＆アウェ イ方式で2試合実施。第2戦が終了した時点で、勝利数が多いチームを勝者とする。第2戦終了時点で勝利数が同数の場合、以下の順で決定する。

なお、プレーオフラウンドで勝利した場合の最終順位は以下の通り。

順位決定戦 最終順位 EAST/WEST 1位 勝利 ⇒ 1位

敗戦 ⇒ 2位 EAST/WEST 2位 勝利 ⇒ 3位

敗戦 ⇒ 4位 EAST/WEST 3位 勝利 ⇒ 5位

敗戦 ⇒ 6位 EAST/WEST 4位 勝利 ⇒ 7位

敗戦 ⇒ 8位 EAST/WEST 5位 勝利 ⇒ 9位

敗戦 ⇒ 10位 EAST/WEST 6位 勝利 ⇒ 11位

敗戦 ⇒ 12位 EAST/WEST 7位 勝利 ⇒ 13位

敗戦 ⇒ 14位 EAST/WEST 8位 勝利 ⇒ 15位

敗戦 ⇒ 16位 EAST/WEST 9位 勝利 ⇒ 17位

敗戦 ⇒ 18位 EAST/WEST 10位 勝利 ⇒ 19位

敗戦 ⇒ 20位

J2・J3百年構想リーグ｜プレーオフラウンド試合日程

J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンドは、EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの地域リーグラウンドの同順位のチーム同士による1試合制のノックアウト方式で実施。第1戦はEAST-A vs EAST-B、WEST-A vs WEST-Bで開催される。続く第2戦は、勝者同士、敗者同士で試合が行われ、最終順位が決定する。

第1戦のホーム・アウェイの決定方法は、2025シーズンの順位・結果を基に決定。続く第2戦は、地域リーグラウンドの勝ち点の多いクラブの本拠地で開催される。

プレーオフラウンドは、90分間の試合を行い、勝敗が決定しない場合、以下の順で決定する。

延長戦（前後半各15 分） PK戦

なお、プレーオフラウンドで勝利した場合の最終順位は以下の通り。

順位決定戦 最終順位 地域リーグラウンド 1位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 1位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 2位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 3位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 4位 地域リーグラウンド 2位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 5位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 6位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 7位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 8位 地域リーグラウンド 3位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 9位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 10位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 11位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 12位 地域リーグラウンド 4位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 13位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 14位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 15位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 16位 地域リーグラウンド 5位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 17位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 18位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 19位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 20位 地域リーグラウンド 6位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 21位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 22位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 23位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 24位 地域リーグラウンド 7位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 25位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 26位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 27位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 28位 地域リーグラウンド 8位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 29位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 30位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 31位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 32位 地域リーグラウンド 9位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 33位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 34位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 35位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 36位 地域リーグラウンド 10位 第1戦・第2戦勝利 ⇒ 37位

第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 38位

第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 39位

第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 40位

Jリーグ百年構想リーグプレーオフラウンド｜おすすめの視聴方法

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