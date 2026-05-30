百年構想リーグプレーオフの順位決定方法・ルール・レギュレーションは？

Jリーグのシーズン移行に伴い開催されている明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグラウンドの全日程が終了。5月30日から総合順位を決定するプレーオフラウンドが開催される。プレーオフラウンドはどのようなルール、レギュレーションで行われるのだろうか。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグ プレーオフラウンドの順位決定方法やレギュレーション、ルールを紹介する。
Jリーグ百年構想リーグ｜プレーオフラウンド開催日程
明治安田Jリーグ百年構想リーグのプレーオフラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月5日(金)から7日(日)にかけて開催される。
|日程
|ラウンド
|2026年5月30日～31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月5日～7日
|プレーオフ ラウンド第2戦
J1百年構想リーグ｜プレーオフラウンドレギュレーション
J1百年構想リーグのプレーオフラウンドは、EASTとWESTの同順位のクラブ同士が激突。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。
プレーオフラウンドのホーム・アウェイは2025年J1リーグ、J2リーグ、J1昇格プレーオフでの順位・結果に基づいて決定され、第1戦はWEST所属クラブのホームゲームとなり、第2戦はEAST所属クラブの本拠地で開催される。プレーオフラウンドは、90分間の試合をホーム＆アウェ イ方式で2試合実施。第2戦が終了した時点で、勝利数が多いチームを勝者とする。第2戦終了時点で勝利数が同数の場合、以下の順で決定する。
- 2試合における得失点差
- 延長戦（前後半各15 分）
- PK戦
なお、プレーオフラウンドで勝利した場合の最終順位は以下の通り。
|順位決定戦
|最終順位
|EAST/WEST 1位
|勝利 ⇒ 1位
敗戦 ⇒ 2位
|EAST/WEST 2位
|勝利 ⇒ 3位
敗戦 ⇒ 4位
|EAST/WEST 3位
|勝利 ⇒ 5位
敗戦 ⇒ 6位
|EAST/WEST 4位
|勝利 ⇒ 7位
敗戦 ⇒ 8位
|EAST/WEST 5位
|勝利 ⇒ 9位
敗戦 ⇒ 10位
|EAST/WEST 6位
|勝利 ⇒ 11位
敗戦 ⇒ 12位
|EAST/WEST 7位
|勝利 ⇒ 13位
敗戦 ⇒ 14位
|EAST/WEST 8位
|勝利 ⇒ 15位
敗戦 ⇒ 16位
|EAST/WEST 9位
|勝利 ⇒ 17位
敗戦 ⇒ 18位
|EAST/WEST 10位
|勝利 ⇒ 19位
敗戦 ⇒ 20位
J2・J3百年構想リーグ｜プレーオフラウンド試合日程
J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンドは、EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの地域リーグラウンドの同順位のチーム同士による1試合制のノックアウト方式で実施。第1戦はEAST-A vs EAST-B、WEST-A vs WEST-Bで開催される。続く第2戦は、勝者同士、敗者同士で試合が行われ、最終順位が決定する。
第1戦のホーム・アウェイの決定方法は、2025シーズンの順位・結果を基に決定。続く第2戦は、地域リーグラウンドの勝ち点の多いクラブの本拠地で開催される。
プレーオフラウンドは、90分間の試合を行い、勝敗が決定しない場合、以下の順で決定する。
- 延長戦（前後半各15 分）
- PK戦
なお、プレーオフラウンドで勝利した場合の最終順位は以下の通り。
|順位決定戦
|最終順位
|地域リーグラウンド 1位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 1位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 2位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 3位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 4位
|地域リーグラウンド 2位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 5位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 6位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 7位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 8位
|地域リーグラウンド 3位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 9位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 10位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 11位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 12位
|地域リーグラウンド 4位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 13位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 14位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 15位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 16位
|地域リーグラウンド 5位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 17位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 18位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 19位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 20位
|地域リーグラウンド 6位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 21位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 22位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 23位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 24位
|地域リーグラウンド 7位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 25位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 26位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 27位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 28位
|地域リーグラウンド 8位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 29位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 30位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 31位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 32位
|地域リーグラウンド 9位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 33位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 34位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 35位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 36位
|地域リーグラウンド 10位
|第1戦・第2戦勝利 ⇒ 37位
第1戦勝利・第2戦敗戦 ⇒ 38位
第1戦敗戦・第2戦勝利 ⇒ 39位
第1戦・第2戦敗戦 ⇒ 40位
Jリーグ百年構想リーグプレーオフラウンド｜おすすめの視聴方法
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