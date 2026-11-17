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欧州の若手有望株市場の予想を覆す動きだ。わずか16歳の若きストライカー、JJ・ガブリエルが今週中にもレアル・マドリーへ加入する見通しとなった。土壇場で代理人を変更し、スペインの首都への移籍を決断した今回の取引は、大きな話題を呼ぶことになりそうだ。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、この若手選手はイングランドのクラブによる懸命な引き留め工作にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッド退団を決断。最終的にレアル・マドリーを選び、動向を注視していたバイエルン・ミュンヘンやバルセロナといったビッグクラブを退けた。

不測の事態が起きなければ、JJ・ガブリエルは今週中にもレアル・マドリーに加入する。報道によれば、クラブはマンチェスター・ユナイテッドに約36万ユーロを支払ったとされ、金額としては小さいものの、将来性という点では大きな意味を持つ取引となる。

同選手はすぐにトップチームに加わるわけではなく、ユースアカデミーに所属することになる。カスティージャでプレーすると見られているが、1月まではセカンドチームでの出場ができないため、当初はU-19チームでプレーする可能性が高い。

レアル・マドリーとの契約に先立ち、JJ・ガブリエルは取引の流れを大きく変える決定的な行動に出ていた。代理人事務所を変更したのだ。これが白い巨人への加入を決める重要な要因となった。

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同選手は、サッカー界で最も影響力のあるエージェンシーの一つで、著名代理人アリ・バラトが率いる「エピック・スポーツ」と契約を結んだ。

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アリ・バラトはレアル・マドリーと極めて良好な関係を築いており、現在も顧客であるダンフリースとハイセンの2選手が同クラブでプレーしている。

複数の報道によれば、JJ・ガブリエル獲得に向けたバルデベバスとの交渉はアリ・バラト自らが担当。スペインメディアによると、同選手はレアル・マドリーと3年契約を結ぶ予定だという。

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スペイン紙『スポルト』によると、契約締結に最も近いのはレアル・マドリーだ。白い巨人は選手と著名代理人アリ・バラトが提示した条件をすべて受け入れており、総額1000万ユーロと見積もられる取引の全費用を負担する用意があるという。

契約内容には3年契約に加え、選手の家族や代理人へのさまざまなボーナス、出来高に応じたインセンティブが含まれるほか、選手側の競技面での要望にも応えるものとなっている。

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一方、バルセロナの状況はより複雑で不透明だ。スポーツディレクターのデコは数日前から交渉には一切入らないと強調し、バラトが欧州各地を回る中で選手の状況について話を持ちかけてきたことを認めるにとどめている。その一方で、ガブリエルに近い関係者は、条件が満たされればバルセロナ入りを望んでいると繰り返し明かしている。

同紙は『ザ・タッチライン』の情報として、バルセロナが提示し得るオファーの数字を伝えている。それによると、16歳の選手に関する規定に基づき、3シーズン契約の年俸は約200万ユーロに達する見込みで、この年代としては異例の金額となる。さらに家族手当や出来高ボーナスも加わるという。

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しかし最終的には、レアル・マドリーが争奪戦を制したようだ。マンチェスター・ユナイテッドの逸材をベルナベウへと導くうえで最も重要な役割を果たしたのはアリ・バラトだった。マドリード中が待ち望む未来のスター誕生の始まりとなる取引になるかもしれない。