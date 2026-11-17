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レアル・マドリーが、マンチェスター・ユナイテッドの逸材JJ・ガブリエルの獲得に迫っている。移籍に伴う金銭面の詳細も明らかになり始めた。長く続いた移籍を巡る動きが決着に向かう中、ガブリエルは数日以内にスペインの首都への移籍を正式に決める見通しだ。

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レアル・マドリー、3年契約と36万ユーロの支払いで最終調整

ジャーナリストのパブロ・ガジェゴによると、ガブリエルの新代理人アリ・バラトは月曜日にバルデベバスを訪れ、契約の最終条件を詰めた。16歳のガブリエルは週末までに契約書に署名する見通しだ。

エル・チリンギートTVの記者マルコス・ベニートによると、 イングランド出身の若手選手はレアル・マドリーと3年契約を結ぶ 。レアル・マドリーは獲得に際し、育成補償金としてマンチェスター・ユナイテッドに少額の36万ユーロを支払う。

オールド・トラッフォードを離れた経緯と実らなかった関係修復の試み

この移籍の背景には、 ガブリエルが9月にクラブを離れた ことに始まるマンチェスターでの関係悪化がある。それ以来、プレミアリーグの強豪では練習していない。

ユナイテッドのトップチームへの組み込み計画に不満を抱いた ガブリエルは、クラブに自身の登録解除を求めた。ユナイテッドはこの要求を拒否し、後に関係修復を試みたものの、ガブリエルとその陣営から返答はなかった。

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実際の費用が補償金を大きく上回る理由

イングランド屈指の若手有望株に対する36万ユーロの補償金は少額に見えるが、レアル・マドリーの支出総額ははるかに大きくなる。選手の給与、代理人への報酬、手数料を含めると、移籍にかかる総費用は1000万～1500万ユーロに達する可能性がある。

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この逸材の獲得は、スペインのクラブにとって補強面での大きな成果でもある。ガブリエルはマドリードへの移籍を選ぶため、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、 バルセロナ からの強い関心を断った。

まずはユースでプレー、法廷闘争の可能性も

ガブリエルは契約後、レアル・マドリーのカスティージャに加わる。ただし、連盟の規則により、1月まではリザーブチームでプレーできない。出場資格を得るまではクラブのユースチームでプレーする。

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ピッチ外では、契約成立後もこの一件が続く可能性がある。 報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは移籍成立後、ガブリエル、代理人ら、レアル・マドリーに対する法的措置を検討する可能性がある 。