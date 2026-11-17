レアル・マドリー、3年契約と36万ユーロの支払いで最終調整
ジャーナリストのパブロ・ガジェゴによると、ガブリエルの新代理人アリ・バラトは月曜日にバルデベバスを訪れ、契約の最終条件を詰めた。16歳のガブリエルは週末までに契約書に署名する見通しだ。
エル・チリンギートTVの記者マルコス・ベニートによると、イングランド出身の若手選手はレアル・マドリーと3年契約を結ぶ。レアル・マドリーは獲得に際し、育成補償金としてマンチェスター・ユナイテッドに少額の36万ユーロを支払う。
オールド・トラッフォードを離れた経緯と実らなかった関係修復の試み
この移籍の背景には、ガブリエルが9月にクラブを離れたことに始まるマンチェスターでの関係悪化がある。それ以来、プレミアリーグの強豪では練習していない。
ユナイテッドのトップチームへの組み込み計画に不満を抱いたガブリエルは、クラブに自身の登録解除を求めた。ユナイテッドはこの要求を拒否し、後に関係修復を試みたものの、ガブリエルとその陣営から返答はなかった。
実際の費用が補償金を大きく上回る理由
イングランド屈指の若手有望株に対する36万ユーロの補償金は少額に見えるが、レアル・マドリーの支出総額ははるかに大きくなる。選手の給与、代理人への報酬、手数料を含めると、移籍にかかる総費用は1000万～1500万ユーロに達する可能性がある。
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この逸材の獲得は、スペインのクラブにとって補強面での大きな成果でもある。ガブリエルはマドリードへの移籍を選ぶため、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナからの強い関心を断った。
まずはユースでプレー、法廷闘争の可能性も
ガブリエルは契約後、レアル・マドリーのカスティージャに加わる。ただし、連盟の規則により、1月まではリザーブチームでプレーできない。出場資格を得るまではクラブのユースチームでプレーする。
ピッチ外では、契約成立後もこの一件が続く可能性がある。報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは移籍成立後、ガブリエル、代理人ら、レアル・マドリーに対する法的措置を検討する可能性がある。