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イングランドの若き逸材JJ・ガブリエルが、マンチェスター・ユナイテッドでの将来に決着をつけた。火曜日、クラブからの退団を正式に発表し、10歳でアカデミーに加入して以来続いてきたユナイテッドでの歩みに終止符を打った。来たる冬の移籍市場でのレアル・マドリー移籍が近づいている。

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16歳の攻撃的MFは、自身のSNSアカウントに投稿したメッセージで決断を明らかにし、マンチェスター・ユナイテッドや指導者、チームメイト、そしてクラブで過ごした年月の中で支えてくれたすべての人々に感謝を伝えた。ただし、次の行き先については直接言及しなかった。

ガブリエルはメッセージで「2020年、大きな夢を抱いた10歳の子どもとしてマンチェスター・ユナイテッドにやって来ました。ここで選手として、そして人間として成長しました。オールド・トラッフォードでのゴールからジミー・マーフィー賞の受賞まで、これからもずっと大切にしていく瞬間を与えてもらいました」と綴った。

さらに「キャリアの新たな章が始まりますが、マンチェスター・ユナイテッドはこれからもずっと僕の物語の一部です。すべてに感謝しています」と続けた。去就と退団希望をめぐる数カ月にわたる憶測の末、このメッセージによってイングランドのクラブとの関係が終わったことが確定した。

報道によると、レアル・マドリーは獲得に関心を示していた欧州の強豪クラブ、なかでもバルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンをリードし、この若手選手の最有力の移籍先となっている。スペインのクラブは、すでに選手本人および代理人と移籍について合意に達したという。

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ガブリエルは来たる1月にレアル・マドリーへ加入する見込み で、まずはスペイン3部リーグを戦うカスティージャでキャリアをスタートさせる予定だ。これは才能を伸ばし、段階的にトップチームへの準備を整えるというクラブの計画の一環であり、レアル・マドリーのトップチームへ昇格する明確な道筋も用意されている。

ガブリエルは去る9月にマンチェスター・ユナイテッドからの退団を申し入れ、それ以降クラブの練習に参加していなかった。トップチームの練習に引き上げられ、プレシーズン中にはミランとの親善試合にも出場したものの、トップチームでより多くの出場機会を得るチャンスが十分ではないと感じたためだ。

同選手はマンチェスター・ユナイテッドのアカデミーで最も注目を集める若手の一人だ。昨シーズンにはクラブの年間最優秀若手選手に贈られるジミー・マーフィー賞を受賞したほか、若くしてU-18プレミアリーグの最優秀選手賞にも輝き、欧州のビッグクラブから熱視線を浴びる存在となった。