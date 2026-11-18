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日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長が、ジャンニ・インファンティーノ氏に挑むべくFIFA会長選への立候補を正式に届け出た。68歳の田嶋氏は必要な5つの各国サッカー協会の支持を確保。世界のサッカーを統括する組織の改革を目指す候補者の一人となった。

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FIFA会長選に日本人として初めて挑戦

田嶋幸三氏が、次期FIFA会長選への立候補を正式に届け出た。日本人がこの要職に立候補するのは史上初となる。68歳の田嶋氏は、水曜日の厳格な立候補締め切りのわずか数時間前に、必要な5つの各国サッカー協会の支持を確保。この重要な条件を満たし、現職のジャンニ・インファンティーノ会長に正式に挑戦できることになった。

インファンティーノ氏は現在、世界のサッカーを統括するFIFAのトップとして4期目の再選を目指している。重要な投票は3月18日、ラバトで開催される第77回FIFA総会で行われる。

透明性と信頼される運営を掲げる

田嶋氏は2015年からFIFA理事を務めており、豊富な経験を今回の選挙戦に生かす。元日本代表選手で、育成年代の指導者も務めた田嶋氏は、立候補を表明した際、世界のサッカーを統括する組織の改革に向けた明確な構想を示した。

「強い使命感と決意を持って、FIFAがより健全で、より信頼される組織となるよう、この挑戦に臨む」と田嶋氏は公式のJFA声明で述べた。

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目標について問われた68歳の田嶋氏は、「何よりもまず、適切なガバナンスを確立し、​透明性が確実に維持されるようにすることが不可欠だと考えている。

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ディアロ氏とベガ氏も出馬

インファンティーノ氏から会長の座を奪おうとしている著名人は田嶋氏だけではない。フランスサッカー連盟（FFF）の会長を務める フィリップ・ディアロ氏がUEFAの候補として出馬 し、元スイス代表主将の ラモン・ベガ氏 も立候補を表明している。

インファンティーノ氏はここ数カ月、組織内部からの反発が強まっている。この対立は主に、新たな FIFAの商業事業体 に民間投資家を迎え入れようとして頓挫したことに端を発する。この動きにより、スイス出身のインファンティーノ氏はFIFA理事会への謝罪を余儀なくされた。

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ラバトでの投票に向け、厳しい戦いに

日本からの挑戦者には、3月の選挙に向けて困難で複雑な選挙戦が待ち受ける。アジアサッカー連盟（AFC）はすでにインファンティーノ氏への支持を公に表明しており、田嶋氏は地域内の支持基盤に早くも打撃を受けている。

田嶋氏と他の対立候補は、正式に投票用紙に名前が載る前に、立候補資格と適格性に関する審査を通過しなければならない。その後、FIFA事務局が総会の1カ月前に、承認された候補者をすべての加盟協会に通知する。