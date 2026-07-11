南アフリカ代表MFジェイデン・アダムスが25歳の若さで死去…北中米W杯で3試合に出場

南アフリカ代表として北中米ワールドカップ（W杯）にも出場したMFジェイデン・アダムスが、25歳の若さで死去した。

警察の発表によると現地時間11日午前、ケープタウン中心部のスコッツクルーフにある住宅でジェイデンの遺体が発見された。ジェイデンの家族が地元メディアに、亡くなったのが選手本人であったと認めている。西ケープ州警察の広報担当であるFC・ファン・ウィク氏は、報道陣に「本件の詳しい状況については現在調査中である」との声明を出した。

攻撃的MFのジェイデンは、北中米W杯でベスト32まで勝ち進んだ南アフリカの代表選手だった。メキシコ戦、チェコ戦では先発出場を果たし、韓国戦では終盤の10分間プレー。ベスト32のカナダ戦ではベンチ入りしたものの、出場機会はなかった。また大会中には、チェコ戦の前日に祖母を亡くすという悲報にも直面していた。

ジェイデンは2025年1月、南アフリカの強豪マメロディ・サンダウンズへ加入したばかりだった。南アフリカ代表では2022年のモザンビーク戦で代表デビューを飾って以降、通算15試合に出場。北中米W杯予選では2ゴールを記録するなど、これからのさらなる飛躍が期待されていた中での早すぎる別れとなった。