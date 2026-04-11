ゴルフPGAツアー「マスターズ・トーナメント2026」は、4月10日(金)に2日目の予選ラウンドが終了した。
本記事では、マスターズ2026の日本人選手予選成績および決勝進出者を紹介する。
マスターズ2026の予選/決勝ラウンド日程・中継予定
マスターズ2026は4月9日(木)に開幕を迎え、10日(金)まで予選ラウンドが開催。続く11日(土)・12日(日)に決勝ラウンドが行われる。
大会の模様は、テレビ放送が地上波『TBS系列』と衛星放送『BS-TBS』でリレー中継。ネット配信は『U-NEXT(月額プラン/31日間無料トライアルあり)』でライブ配信される。『U-NEXT』の配信は5CHのマルチチャンネル配信となり、チャンネルの内容は「Ch1 日本語実況・解説付きメイン中継」「Ch2 ドライビングレンジ(練習場)」「Ch3 フィーチャードグループ(注目組)」「Ch4 アーメンコーナー(11番～13番)」「Ch5 15番・16番」となる。
各開催日のテレビ放送およびネット配信予定は以下の通り。
|開催日
|テレビ放送
|ネット配信
|1日目：4/9(木)
予選ラウンド
|TBS系列 23:56～25:25
BS-TBS 25:25～28:00
TBS系列 28:00～翌午前8:20
|U-NEXT 21:15～
(31日間無料体験あり)
|2日目：4/10(金)
予選ラウンド
|TBS系列 24:48～25:48
BS-TBS 25:48～28:00
TBS系列 28:00～翌午前8:00
|U-NEXT 21:15～
(31日間無料体験あり)
|3日目：4/11(土)
決勝ラウンド
|TBS系列 24:15～25:15
BS-TBS 25:15～28:30
TBS系列 28:30～翌午前8:30
|U-NEXT 22:45～
(31日間無料体験あり)
|最終日：4/12(日)
決勝ラウンド
|TBS系列 24:25～翌午前8:20 ※延長あり
|U-NEXT 22:45～
(31日間無料体験あり)
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
マスターズ2026の日本人選手予選成績・決勝ラウンド進出者は？
マスターズ2026には、2021年覇者で生涯出場権を持つ松山英樹と、日本オープンゴルフ選手権を制した片岡尚之の2名の日本人選手が出場。2日日間行われた予選ラウンドでは、片岡尚之が+15で86位タイとなって敗退を喫した一方、松山英樹が-2の16位タイで決勝ラウンド進出を果たした。
日本人選手 予選ラウンド結果
|順位
|選手名
|スコア
|1
|2
|TOTAL
|予選結果
|16T
|松山 英樹
|-2
|72
|70
|142
|決勝ラウンド進出
|86T
|片岡 尚之
|+15
|84
|75
|159
|予選ラウンド敗退
マスターズ2026のおすすめ視聴方法は？
U-NEXT
マスターズ2026は『U-NEXT』が全ラウンドライブ配信。「ワールドゴルフパック」ではなく、「月額プラン」でのみ視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はマスターズ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT『ゴルフ特設ページ』へアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックでも主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズ・トーナメントやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|マスターズ・トーナメント
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。