2026年北中米ワールドカップ(W杯)に臨む日本代表メンバーが、5月15日(金)に発表された。

本記事では、日本のメンバー構成を紹介する。

日本代表の海外組は？

海外組は、W杯登録枠の26名中23名を選出。森保ジャパンの主力を務めてきた久保建英や上田綺世、堂安律、鎌田大地らをはじめ、冨安健洋や遠藤航、鈴木唯人といったコンディションが不安視されていた選手もメンバー入りを果たしている。

さらに、大会開幕時点で21歳となる塩貝健人と後藤啓介も選出。今回の代表チームでも、海外組が中核を担う構成となっている。

W杯日本代表 海外組

鈴木彩艶(パルマ／イタリア)

谷口彰悟(シント＝トロイデンVV／ベルギー)

板倉滉(アヤックス／オランダ)

渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)

冨安健洋(アヤックス／オランダ)

伊藤洋輝(バイエルン／ドイツ)

瀬古歩夢(ル・アーヴル／フランス)

菅原由勢(ブレーメン／ドイツ)

鈴木淳之介(FCコペンハーゲン／デンマーク)

遠藤航(リヴァプール／イングランド)

伊東純也(ヘンク／ベルギー)

鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)

小川航基(NECナイメヘン／オランダ)

前田大然(セルティック／スコットランド)

堂安律(フランクフルト／ドイツ)

上田綺世(フェイエノールト／オランダ)

田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)

中村敬斗(スタッド・ランス／フランス)

佐野海舟(マインツ／ドイツ)

久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)

鈴木唯人(フライブルク／ドイツ)

塩貝健人(ヴォルフスブルク／ドイツ)

後藤啓介(シント＝トロイデンVV／ベルギー)

日本代表の国内組は？

国内組としては、早川友基、大迫敬介、長友佑都の3名が選出。早川友基と大迫敬介に関してはゴールキーパーとなっている。また、長友佑都は日本代表史上最多5大会連続のW杯メンバーとなり、年齢も2026年大会開幕時点で39歳とチーム最年長に。両サイドバックとして未だ衰えないスプリント力だけでなく、経験豊富なベテランとしてチームを鼓舞する役割も期待される。

W杯日本代表 国内組

早川友基(鹿島アントラーズ)

大迫敬介(サンフレッチェ広島)

長友佑都(FC東京)

【一覧】日本代表の全メンバー構成は？

日本代表のW杯史上、2026年大会の海外組23名は最多。1998年の初出場以来、徐々にその数を増やしており、前回の2022年も19名とその大部分を占めていた。

大会 国内組 海外組 1998年 22人 0人 2002年 19人 4人 2006年 17人 6人 2010年 19人 4人 2014年 11人 12人 2018年 8人 15人 2022年 7人 19人 2026年 3人 23人

【一覧】日本代表の全メンバー構成は？

2026年大会に選ばれた日本代表の全メンバーは以下の通り。

ポジション 選手名 所属 GK 早川友基 鹿島アントラーズ 大迫敬介 サンフレッチェ広島 鈴木彩艶 パルマ DF 長友佑都 FC東京 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV 板倉滉 アヤックス 渡辺剛 フェイエノールト 冨安健洋 アヤックス 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン 瀬古歩夢 ル・アーヴル 菅原由勢 ブレーメン 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン MF／FW 遠藤航 リヴァプール 伊東純也 ヘンク 鎌田大地 クリスタル・パレス 小川航基 NECナイメヘン 前田大然 セルティック 堂安律 フランクフルト 上田綺世 フェイエノールト 田中碧 リーズ・ユナイテッド 中村敬斗 スタッド・ランス 佐野海舟 マインツ 久保建英 レアル・ソシエダ 鈴木唯人 フライブルク 塩貝健人 ヴォルフスブルク 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

※所属は2026年5月15日時点。

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