【W杯主な招集外】日本代表、三笘薫＆南野拓実は外れる…遠藤航や鈴木唯人はメンバー入り

JFA（日本サッカー協会は）15日、FIFAワールドカップ2026に出場する26名の日本代表メンバーを発表した。

8大会連続8回目のW杯に出場する日本代表。いよいよ開幕まで1か月を切ったなかで、JFAは15日に日本代表メンバー26名を発表した。10番を背負う堂安律や久保建英、守護神のGK鈴木彩艶、エースのFW上田綺世、佐野海舟ら主力組が順当に選出された一方で、これまでチームを支えてきた一部の選手はメンバーを外れることになった。

状態に注目が集まっていた三笘薫（ブライトン）だが、今回のメンバーには選ばれず。今季はブライトンでプレミアリーグ25試合3ゴール1アシスト。昨年12月に約2カ月の離脱から復帰して以降、調子を上げて4月のリーグ月間最優秀ゴールにも輝くなど活躍を見せていたが、9日のウォルヴァーハンプトン戦で負傷交代していた。左太もも裏を痛め、ファビアン・ヒュルツェラー監督も現時点では復帰時期が不明と明かしていたが、4年に一度の祭典には間に合わなかったようだ。

また、森保ジャパン発足以降で最多ゴール（26）を奪ってきた南野拓実（モナコ）もメンバー外に。今季もモナコで活躍を見せていたものの、昨年12月に負った左膝前十字靭帯断裂から未だ復帰できず。すでにボールを使った練習を再開しているものの、北中米大会は欠場することになる。

さらに、今季スポルティングCPでチャンピオンズリーグ準々決勝にも出場した守田英正も、今大会のメンバーから外れた。

一方で、ケガからの回復を目指すキャプテンの遠藤航（リヴァプール）や鈴木唯人（フライブルク）、長期離脱から復帰して徐々にコンディションを上げる冨安健洋（アヤックス）、過去4大会に出場していた長友佑都らはメンバー入りを果たした。

グループFに入った日本代表は、日本時間15日の初戦でオランダ代表（FIFAランキング7位）と対戦。その後21日にチュニジア代表（FIFAランキング44位）、26日にスウェーデン代表（FIFAランキング38位）と激突する。