バレー女子日本代表の最新メンバーは？アジア選手権2026の招集選手28名・背番号・所属まとめ

バレーボール女子日本代表は、2026年8月に中国・天津で開催される『アジア女子バレーボール選手権大会 天津2026』に出場する。世界ランキング上位を維持する日本にとって、アジアの頂点と今後の国際大会につながる重要な大会となる。

本記事では、バレーボール女子日本代表の最新メンバーを一覧で紹介する。

バレーボール女子日本代表最新メンバー｜アジア選手権

2026年8月21日(金)から30日(日)まで中国・天津で開催される「バレーボール女子アジア選手権2026」に臨む女子日本代表の招集メンバーは28名。2026年度の登録メンバー37名から選出され、石川真佑がキャプテンを務める。

チームを率いるのは、女子日本代表史上初の外国人指揮官となるフェルハト・アクバシュ監督。石川をはじめ、和田由紀子、佐藤淑乃、関菜々巳、小島満菜美など、海外クラブでプレーする選手もメンバーに名を連ねた。

一方、2026年度の登録メンバーに初選出された忠願寺莉桜、山下裕子、大雲舞子、小林天音の高校生4選手は、今大会の招集メンバーから外れている。アジア選手権に臨む女子日本代表の最新メンバーは以下の通り。

背番号 選手名 ポジション 年齢 所属 身長 1 和田 由紀子 OH 24歳 UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ 175cm 2 荒木 彩花 MB 24歳 SAGA久光スプリングス 185cm 3 島村 春世 MB 34歳 群馬グリーンウイングス 182cm 4 石川 真佑 OH 26歳 エジザジュバシュ 174cm 5 佐藤 淑乃 OH 24歳 ヴェロ・バレー・ミラノ 178cm 6 関 菜々巳 S 27歳 UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ 171cm 7 栄 絵里香 S 35歳 SAGA久光スプリングス 168cm 8 小島 満菜美 L 31歳 LOVBソルトレークバレーボール 158cm 9 岩澤 実育 L 26歳 LOVBマイアミバレーボール 163cm 10 中川 つかさ S 26歳 NECレッドロケッツ川崎 159cm 11 山田 二千華 MB 26歳 NECレッドロケッツ川崎 184cm 12 福留 慧美 L 28歳 ヴィクトリーナ姫路 162cm 13 山口 真季 MB 27歳 KUROBEアクアフェアリーズ富山 176cm 14 塩出 仁美 S 26歳 大阪マーヴェラス 174cm 15 宮部 藍梨 MB 28歳 ミネソタ 181cm 16 鴫原 ひなた OH 25歳 アリーザ愛知 175cm 17 川添 美優 OH 24歳 PFUブルーキャッツ石川かほく 170cm 18 宮部 愛芽世 OH 24歳 ルヴァロワ・パリ・サン＝クルー 174cm 19 西崎 愛菜 L 24歳 大阪マーヴェラス 158cm 21 廣田 あい OH 22歳 NECレッドロケッツ川崎 176cm 22 北窓 絢音 OH 22歳 SAGA久光スプリングス 183cm 23 井上 未唯奈 MB 20歳 SAGA久光スプリングス 180cm 24 花岡 千聡 S 20歳 東レアローズ滋賀 174cm 26 秋本 美空 OH 20歳 UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ 185cm 29 甲 萌香 MB 28歳 NECレッドロケッツ川崎 182cm 30 志摩 美古都 OH 27歳 群馬グリーンウイングス 175cm 31 松井 珠己 S 28歳 PFUブルーキャッツ石川かほく 170cm 32 西村 弥菜美 L 26歳 SAGA久光スプリングス 168cm

バレーボール女子日本代表のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボール女子日本代表の試合は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

バレーボール女子日本代表のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、バレーボール女子日本代表の試合はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。