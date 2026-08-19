バレー女子日本代表の最新メンバーは？アジア選手権2026の招集選手28名・背番号・所属まとめ

バレーボール女子日本代表は、2026年8月に中国・天津で開催される『アジア女子バレーボール選手権大会 天津2026』に出場する。世界ランキング上位を維持する日本にとって、アジアの頂点と今後の国際大会につながる重要な大会となる。
本記事では、バレーボール女子日本代表の最新メンバーを一覧で紹介する。
バレーボール女子日本代表最新メンバー｜アジア選手権
2026年8月21日(金)から30日(日)まで中国・天津で開催される「バレーボール女子アジア選手権2026」に臨む女子日本代表の招集メンバーは28名。2026年度の登録メンバー37名から選出され、石川真佑がキャプテンを務める。
チームを率いるのは、女子日本代表史上初の外国人指揮官となるフェルハト・アクバシュ監督。石川をはじめ、和田由紀子、佐藤淑乃、関菜々巳、小島満菜美など、海外クラブでプレーする選手もメンバーに名を連ねた。
一方、2026年度の登録メンバーに初選出された忠願寺莉桜、山下裕子、大雲舞子、小林天音の高校生4選手は、今大会の招集メンバーから外れている。アジア選手権に臨む女子日本代表の最新メンバーは以下の通り。
背番号
選手名
ポジション
年齢
所属
身長
1
和田 由紀子
OH
24歳
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ
175cm
2
荒木 彩花
MB
24歳
SAGA久光スプリングス
185cm
3
島村 春世
MB
34歳
群馬グリーンウイングス
182cm
4
石川 真佑
OH
26歳
エジザジュバシュ
174cm
5
佐藤 淑乃
OH
24歳
ヴェロ・バレー・ミラノ
178cm
6
関 菜々巳
S
27歳
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ
171cm
7
栄 絵里香
S
35歳
SAGA久光スプリングス
168cm
8
小島 満菜美
L
31歳
LOVBソルトレークバレーボール
158cm
9
岩澤 実育
L
26歳
LOVBマイアミバレーボール
163cm
10
中川 つかさ
S
26歳
NECレッドロケッツ川崎
159cm
11
山田 二千華
MB
26歳
NECレッドロケッツ川崎
184cm
12
福留 慧美
L
28歳
ヴィクトリーナ姫路
162cm
13
山口 真季
MB
27歳
KUROBEアクアフェアリーズ富山
176cm
14
塩出 仁美
S
26歳
大阪マーヴェラス
174cm
15
宮部 藍梨
MB
28歳
ミネソタ
181cm
16
鴫原 ひなた
OH
25歳
アリーザ愛知
175cm
17
川添 美優
OH
24歳
PFUブルーキャッツ石川かほく
170cm
18
宮部 愛芽世
OH
24歳
ルヴァロワ・パリ・サン＝クルー
174cm
19
西崎 愛菜
L
24歳
大阪マーヴェラス
158cm
21
廣田 あい
OH
22歳
NECレッドロケッツ川崎
176cm
22
北窓 絢音
OH
22歳
SAGA久光スプリングス
183cm
23
井上 未唯奈
MB
20歳
SAGA久光スプリングス
180cm
24
花岡 千聡
S
20歳
東レアローズ滋賀
174cm
26
秋本 美空
OH
20歳
UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ
185cm
29
甲 萌香
MB
28歳
NECレッドロケッツ川崎
182cm
30
志摩 美古都
OH
27歳
群馬グリーンウイングス
175cm
31
松井 珠己
S
28歳
PFUブルーキャッツ石川かほく
170cm
32
西村 弥菜美
L
26歳
SAGA久光スプリングス
168cm
バレーボール女子日本代表のテレビ放送・ネット配信予定は？
バレーボール女子日本代表の試合は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。
なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。
チャンネル
形態
生中継
FOD(Amazon)
ネット
〇
Volleyball TV
ネット
〇
TVer
ネット
〇
衛星放送
〇
フジテレビ系列
地上波
〇
U-NEXT
ネット
×
※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。
バレーボール女子日本代表のおすすめ視聴方法は？Amazon
前述の通り、バレーボール女子日本代表の試合はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。
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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。
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