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volleyball japan womens national teamGetty Images
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Aoi Fujimiya

バレー女子日本代表の最新メンバーは？アジア選手権2026の招集選手28名・背番号・所属まとめ

女子バレー日本代表2026最新メンバー一覧｜アジア選手権の招集選手・背番号・所属を紹介。

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バレーボール女子日本代表は、2026年8月に中国・天津で開催される『アジア女子バレーボール選手権大会 天津2026』に出場する。世界ランキング上位を維持する日本にとって、アジアの頂点と今後の国際大会につながる重要な大会となる。

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本記事では、バレーボール女子日本代表の最新メンバーを一覧で紹介する。

バレーボール女子日本代表最新メンバー｜アジア選手権

2026年8月21日(金)から30日(日)まで中国・天津で開催される「バレーボール女子アジア選手権2026」に臨む女子日本代表の招集メンバーは28名。2026年度の登録メンバー37名から選出され、石川真佑がキャプテンを務める。

チームを率いるのは、女子日本代表史上初の外国人指揮官となるフェルハト・アクバシュ監督。石川をはじめ、和田由紀子、佐藤淑乃、関菜々巳、小島満菜美など、海外クラブでプレーする選手もメンバーに名を連ねた。

一方、2026年度の登録メンバーに初選出された忠願寺莉桜、山下裕子、大雲舞子、小林天音の高校生4選手は、今大会の招集メンバーから外れている。アジア選手権に臨む女子日本代表の最新メンバーは以下の通り。

背番号

選手名

ポジション

年齢

所属

身長

1

和田 由紀子

OH

24歳

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ

175cm

2

荒木 彩花

MB

24歳

SAGA久光スプリングス

185cm

3

島村 春世

MB

34歳

群馬グリーンウイングス

182cm

4

石川 真佑

OH

26歳

エジザジュバシュ

174cm

5

佐藤 淑乃

OH

24歳

ヴェロ・バレー・ミラノ

178cm

6

関 菜々巳

S

27歳

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ

171cm

7

栄 絵里香

S

35歳

SAGA久光スプリングス

168cm

8

小島 満菜美

L

31歳

LOVBソルトレークバレーボール

158cm

9

岩澤 実育

L

26歳

LOVBマイアミバレーボール

163cm

10

中川 つかさ

S

26歳

NECレッドロケッツ川崎

159cm

11

山田 二千華

MB

26歳

NECレッドロケッツ川崎

184cm

12

福留 慧美

L

28歳

ヴィクトリーナ姫路

162cm

13

山口 真季

MB

27歳

KUROBEアクアフェアリーズ富山

176cm

14

塩出 仁美

S

26歳

大阪マーヴェラス

174cm

15

宮部 藍梨

MB

28歳

ミネソタ

181cm

16

鴫原 ひなた

OH

25歳

アリーザ愛知

175cm

17

川添 美優

OH

24歳

PFUブルーキャッツ石川かほく

170cm

18

宮部 愛芽世

OH

24歳

ルヴァロワ・パリ・サン＝クルー

174cm

19

西崎 愛菜

L

24歳

大阪マーヴェラス

158cm

21

廣田 あい

OH

22歳

NECレッドロケッツ川崎

176cm

22

北窓 絢音

OH

22歳

SAGA久光スプリングス

183cm

23

井上 未唯奈

MB

20歳

SAGA久光スプリングス

180cm

24

花岡 千聡

S

20歳

東レアローズ滋賀

174cm

26

秋本 美空

OH

20歳

UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ

185cm

29

甲 萌香

MB

28歳

NECレッドロケッツ川崎

182cm

30

志摩 美古都

OH

27歳

群馬グリーンウイングス

175cm

31

松井 珠己

S

28歳

PFUブルーキャッツ石川かほく

170cm

32

西村 弥菜美

L

26歳

SAGA久光スプリングス

168cm

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バレーボール女子日本代表のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボール女子日本代表の試合は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル

形態

生中継

FOD(Amazon)
[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]

ネット

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビONE

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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バレーボール女子日本代表のおすすめ視聴方法は？

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前述の通り、バレーボール女子日本代表の試合はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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