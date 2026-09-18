第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール予選ラウンド第2戦で、日本代表はインドネシア代表と対戦する。

本記事では、バレー女子日本代表のアジア大会第2戦・インドネシア戦について、地上波テレビ放送、TVer無料配信を紹介する。

バレー女子日本代表 アジア大会第2戦の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール予選ラウンド・グループA第2戦で、日本代表はインドネシア代表と対戦する。

試合は2026年9月18日(金)19:20開始予定。日本にとって予選ラウンド突破へ向けた重要な一戦となる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子バレーボール 予選ラウンド・グループA第2戦 対戦カード 日本 vs インドネシア 日程 2026年9月18日(金) 試合開始 19:20

バレー女子日本代表 アジア大会第2戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール予選ラウンド第2戦、日本代表vsインドネシア代表は、地上波テレビ放送・TVer無料配信ともに実施される。

地上波ではTBS系列が2026年9月18日(金)19:00～22:54の放送枠で生中継を予定。さらに、TVerでも地上波中継に合わせて無料ライブ配信(同時配信)が行われる。

試合開始は19:20のため、放送・配信はいずれも試合開始前からスタートする予定だ。

放送・配信サービス 開始時間 中継予定 TBS系列 19:00～22:54 地上波生中継 TVer 19:00～ 無料ライブ配信(同時配信)

バレー女子日本代表 アジア大会第2戦のネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール予選ラウンド第2戦、日本代表vsインドネシア代表は、U-NEXTでライブ配信される予定だ。

配信は2026年9月18日(金)19:20からスタート予定。試合の生配信に加えて、見逃し配信(アーカイブ配信)にも対応する。

月額プランの対象となっており、初めて利用する場合は31日間の無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。

配信サービス 配信開始 配信内容 U-NEXT 9月18日(金)19:20～ ライブ配信・見逃し配信

バレーボール女子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。