バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の女子大会は、7月22日(水)～26日(日)に決勝ラウンドが行われる。
本記事では、女子日本代表戦のテレビ中継予定、試合スケジュールなどを紹介する。
ネーションズリーグ女子日本戦のテレビ中継予定と試合日程｜U-NEXT以外は？
ネーションズリーグの決勝ラウンドには予選ラウンド上位7チームと開催国1チームの計8チームが出場。準々決勝、準決勝、決勝のトーナメント戦で優勝チームを決定する。女子大会の開催地は中国・マカオとなっている。
日本の決勝ラウンド試合日程および中継予定は以下の通り。
|ラウンド
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|中継予定
|準々決勝
|2026年7月22日(水)
20:30
|日本 vs ブラジル
|【テレビ】
地上波TBS系列
【ネット】
U-NEXT
Volleyball TV
|準決勝
|2026年7月25日(土)
17:00 or 20:30
|未定
|【テレビ】
未定
【ネット】
U-NEXT
Volleyball TV
|決勝
|2026年7月26日(日)
20:30
|未定
|【テレビ】
未定
【ネット】
U-NEXT
Volleyball TV
※日本の進出状況に応じて中継予定は変更となる場合があります。
※対戦カード・開始日時は変更となる場合があります。最新情報は大会公式またはU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。