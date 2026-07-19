バレー女子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンドメンバーは？登録選手・リザーブ一覧

バレーボール女子日本代表は、ネーションズリーグ決勝ラウンドに臨む。予選ラウンドを勝ち抜いた強豪国が集まる舞台で、日本代表メンバーの顔ぶれにも注目が集まっている。

本記事では、バレー女子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーを紹介する。

バレー女子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーは？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドに臨む日本代表メンバーは、登録選手14人にリザーブ選手3人を加えた計17人で構成されている。

チームをけん引する石川真佑をはじめ、関菜々巳、和田由紀子、佐藤淑乃、北窓絢音、秋本美空らが選出。小島満菜美、福留慧美のリベロ陣に加え、松井珠己、井上未唯奈、宮部愛芽世がリザーブメンバーとして名を連ねた。

背番号 名前 ポジション 所属 6 関菜々巳

(Nanami Seki) セッター UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア) 7 栄絵里香

(Erika Sakae) セッター SAGA久光スプリングス 4 石川真佑

(Mayu Ishikawa) アウトサイドヒッター 日本バレーボール協会 1 和田由紀子

(Yukiko Wada) アウトサイドヒッター NECレッドロケッツ川崎 5 佐藤淑乃

(Yoshino Sato) アウトサイドヒッター NECレッドロケッツ川崎 22 北窓絢音

(Ayane Kitamado) アウトサイドヒッター SAGA久光スプリングス 26 秋本美空

(Miku Akimoto) アウトサイドヒッター ドレスナーSC(ドイツ) 16 鴫原ひなた

(Hinata Shigihara) アウトサイドヒッター クインシーズ刈谷 9 岩澤実育

(Miku Iwasawa) リベロ 埼玉上尾メディックス 3 島村春世

(Haruyo Shimamura) ミドルブロッカー 日本バレーボール協会 11 山田二千華

(Nichika Yamada) ミドルブロッカー NECレッドロケッツ川崎 13 山口真季

(Maki Yamaguchi) ミドルブロッカー KUROBEアクアフェアリーズ富山 8 小島満菜美

(Manami Kojima) リベロ LOVBソルトレークバレーボール(アメリカ) 12 福留慧美

(Satomi Fukudome) リベロ ヴィクトリーナ姫路

リザーブメンバー

背番号 名前 ポジション 所属 31 松井珠己

(Tamaki Matsui) セッター PFUブルーキャッツ石川かほく 23 井上未唯奈

(Miina Inoue) ミドルブロッカー SAGA久光スプリングス 18 宮部愛芽世

(Ameyo Miyabe) アウトサイドヒッター 大阪マーヴェラス

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドのテレビ放送/ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、テレビ放送とネット配信で視聴できる予定だ。女子日本代表は予選ラウンドを6位で通過し、準々決勝で予選3位のブラジル代表と対戦する。

日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年7月22日(水)20:30開始予定。地上波ではTBS系列が20:10から番組を開始し、解説を栗原恵氏、実況を熊崎風斗アナウンサー、アナウンサーを御手洗菜々氏が担当する。

ネットでは『U-NEXT』が日本戦全試合をライブ配信する。31日間無料トライアルにも対応しており、日本語実況・解説付きで視聴可能だ。また、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合が配信される。

放送・配信 形態 対象試合 内容・特徴 TBS系列 地上波 日本代表vsブラジル代表 7月22日(水)20:10番組開始

解説：栗原恵／実況：熊崎風斗／アナウンサー：御手洗菜々 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット配信 女子日本戦全試合

決勝ラウンド日本戦 ライブ配信

日本語実況・解説付き Volleyball TV(VBTV) ネット配信 大会全試合 英語実況中心

海外勢同士の試合も配信

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。