バレー女子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンドメンバーは？登録選手・リザーブ一覧

バレーボール女子日本代表は、ネーションズリーグ決勝ラウンドに臨む。予選ラウンドを勝ち抜いた強豪国が集まる舞台で、日本代表メンバーの顔ぶれにも注目が集まっている。
本記事では、バレー女子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーを紹介する。
バレー女子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーは？
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドに臨む日本代表メンバーは、登録選手14人にリザーブ選手3人を加えた計17人で構成されている。
チームをけん引する石川真佑をはじめ、関菜々巳、和田由紀子、佐藤淑乃、北窓絢音、秋本美空らが選出。小島満菜美、福留慧美のリベロ陣に加え、松井珠己、井上未唯奈、宮部愛芽世がリザーブメンバーとして名を連ねた。
|背番号
|名前
|ポジション
|所属
|6
|関菜々巳
(Nanami Seki)
|セッター
|UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ(イタリア)
|7
|栄絵里香
(Erika Sakae)
|セッター
|SAGA久光スプリングス
|4
|石川真佑
(Mayu Ishikawa)
|アウトサイドヒッター
|日本バレーボール協会
|1
|和田由紀子
(Yukiko Wada)
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|5
|佐藤淑乃
(Yoshino Sato)
|アウトサイドヒッター
|NECレッドロケッツ川崎
|22
|北窓絢音
(Ayane Kitamado)
|アウトサイドヒッター
|SAGA久光スプリングス
|26
|秋本美空
(Miku Akimoto)
|アウトサイドヒッター
|ドレスナーSC(ドイツ)
|16
|鴫原ひなた
(Hinata Shigihara)
|アウトサイドヒッター
|クインシーズ刈谷
|9
|岩澤実育
(Miku Iwasawa)
|リベロ
|埼玉上尾メディックス
|3
|島村春世
(Haruyo Shimamura)
|ミドルブロッカー
|日本バレーボール協会
|11
|山田二千華
(Nichika Yamada)
|ミドルブロッカー
|NECレッドロケッツ川崎
|13
|山口真季
(Maki Yamaguchi)
|ミドルブロッカー
|KUROBEアクアフェアリーズ富山
|8
|小島満菜美
(Manami Kojima)
|リベロ
|LOVBソルトレークバレーボール(アメリカ)
|12
|福留慧美
(Satomi Fukudome)
|リベロ
|ヴィクトリーナ姫路
リザーブメンバー
|背番号
|名前
|ポジション
|所属
|31
|松井珠己
(Tamaki Matsui)
|セッター
|PFUブルーキャッツ石川かほく
|23
|井上未唯奈
(Miina Inoue)
|ミドルブロッカー
|SAGA久光スプリングス
|18
|宮部愛芽世
(Ameyo Miyabe)
|アウトサイドヒッター
|大阪マーヴェラス
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドのテレビ放送/ネット配信予定は？
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、テレビ放送とネット配信で視聴できる予定だ。女子日本代表は予選ラウンドを6位で通過し、準々決勝で予選3位のブラジル代表と対戦する。
日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年7月22日(水)20:30開始予定。地上波ではTBS系列が20:10から番組を開始し、解説を栗原恵氏、実況を熊崎風斗アナウンサー、アナウンサーを御手洗菜々氏が担当する。
ネットでは『U-NEXT』が日本戦全試合をライブ配信する。31日間無料トライアルにも対応しており、日本語実況・解説付きで視聴可能だ。また、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合が配信される。
|放送・配信
|形態
|対象試合
|内容・特徴
|TBS系列
|地上波
|日本代表vsブラジル代表
|7月22日(水)20:10番組開始
解説：栗原恵／実況：熊崎風斗／アナウンサー：御手洗菜々
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット配信
|女子日本戦全試合
決勝ラウンド日本戦
|ライブ配信
日本語実況・解説付き
|Volleyball TV(VBTV)
|ネット配信
|大会全試合
|英語実況中心
海外勢同士の試合も配信
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。
『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。