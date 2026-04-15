浜野まいかが見事な決勝弾！なでしこジャパン、アメリカ代表2戦目は1-0勝利…1勝1敗で3戦目へ

なでしこジャパン（女子日本代表）は現地時間14日、女子アメリカ代表との親善試合を戦った。

3月に行われたアジアカップで優勝したなでしこジャパン。大会後にニールセン監督が退任し、狩野倫久監督代行の下で4月は強豪アメリカ代表との3連戦に挑むことになった。12日の1戦目は1-2で敗れた中、14日の第2戦は熊谷紗希や長野風花、浜野まいかが先発している。

前半はアメリカにボールを保持を許すなでしこジャパンだが、ソリッドな守備から鋭い攻撃でチャンスを作っていくと、27分に先制に成功。相手陣内でボールを奪って速攻を発動、最後は浜野まいかがカットインから見事なシュートを突き刺した。リードを手にして前半を折り返す。

後半立ち上がりは勢いを強めるアメリカに押されるなでしこジャパンだが、64分にはDFラインの背後を取った松窪真心がドリブルでボックス内に侵入。相手をかわしてシュートを放ったが、GKのファインセーブに阻まれる。一方で相手のチャンスは、GK大熊茜を中心とした守備で失点を許さない。75分にも左サイドを突破されてピンチを迎えたが、ボックス内での体を張った守備で跳ね返している。

リードを保つなでしこジャパンは79分、長谷川唯と谷川萌々子を投入。試合を締めくくりにかかる。その後も押し込まれるが、88分には谷川萌々子や松窪真心がチャンスを迎えるなど速攻でゴールを脅かした。試合はこのまま終了し、なでしこジャパンが1-0で勝利。これまでの連戦の結果を1勝1敗のタイに戻し、17日の3試合目に挑む。