あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
jlpga(C)Getty Images
JLPGAツアーはU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
GOAL

日本女子オープンの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定は？

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー、国内メジャー「日本女子オープンゴルフ選手権」の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定は？

日本女子オープンの地上波テレビ放送やBS・CSの放送予定はあるのだろうか。

JLPGAツアーを独占生配信
jlpga 2026 u-next 16-9

U-NEXT

国内最高峰の女子プロゴルフツアー『JLPGAツアー2026』

U-NEXTで独占生配信を実施中！

まずは31日間無料トライアルに登録！

31日間無料トライアルで視聴可能

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月1日(木)から4日(日)にかけて公式競技(国内メジャー)の1つ『日本女子オープンゴルフ選手権』が開催される。

U-NEXTでミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンをライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

本記事では、『日本女子オープンゴルフ選手権』の放送/配信予定を中心に紹介する。

日本女子オープンゴルフ選手権｜開催概要

日本女子オープンゴルフ選手権は、10月1日(木)から4日間にわたって宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース(兵庫県宝塚市／6185ヤード・パー72)で開催される。

同大会は公式競技(国内メジャー)の1つ。日本選手権大会に相当する日本ゴルフ協会（JGA）主催競技だ。

優勝賞金は3000万円、賞金総額1億5000万円となっている。

日程

日程(日本時間)

ラウンド

10/1(木)

第1ラウンド

10/2(金)

第2ラウンド

10/3(土)

第3ラウンド

10/4(日)

第4ラウンド

U-NEXTでJLPGAツアーをライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

日本女子オープンゴルフ選手権｜中継予定

日本女子オープンはNHK総合で4日間にわたって放送予定。そのため、無料で視聴することが可能だ。また、BSでの放送もあるが2日間に限られており、CSでの放送はない。

一方で、U-NEXTでの配信がないのも特徴。これまでJLPGAツアーはU-NEXTが独占で配信してきたが、日本女子オープンに関しては配信が予定されていないので注意が必要となる。

チャンネル

放送・配信時間

形態

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

  • 放送・配信なし

ネット

NHK 総合

  • 【10/1(木)】15:10~17:00(LIVE)
  • 【10/2(金)】15:10~17:00(LIVE)
  • 【10/3(土)】13:50~16:00(LIVE)
  • 【10/4(日)】13:05~16:00(LIVE)

地上波

NHK BS

  • 【10/1(木)】13:00~15:10(LIVE)
  • 【10/2(金)】13:00~15:10(LIVE)

BS

U-NEXTでJLPGAツアーをライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

JLPGAツアー｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

U-NEXTでJLPGAツアーをライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

jlpga 2026 u-nextU-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXTへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

U-NEXTでJLPGAツアーをライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー