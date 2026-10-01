日本女子オープンの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定は？

日本女子オープンの地上波テレビ放送やBS・CSの放送予定はあるのだろうか。

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、10月1日(木)から4日(日)にかけて公式競技(国内メジャー)の1つ『日本女子オープンゴルフ選手権』が開催される。

本記事では、『日本女子オープンゴルフ選手権』の放送/配信予定を中心に紹介する。

日本女子オープンゴルフ選手権｜開催概要

日本女子オープンゴルフ選手権は、10月1日(木)から4日間にわたって宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース(兵庫県宝塚市／6185ヤード・パー72)で開催される。

同大会は公式競技(国内メジャー)の1つ。日本選手権大会に相当する日本ゴルフ協会（JGA）主催競技だ。

優勝賞金は3000万円、賞金総額1億5000万円となっている。

日程

日程(日本時間) ラウンド 10/1(木) 第1ラウンド 10/2(金) 第2ラウンド 10/3(土) 第3ラウンド 10/4(日) 第4ラウンド

日本女子オープンゴルフ選手権｜中継予定

日本女子オープンはNHK総合で4日間にわたって放送予定。そのため、無料で視聴することが可能だ。また、BSでの放送もあるが2日間に限られており、CSでの放送はない。

一方で、U-NEXTでの配信がないのも特徴。これまでJLPGAツアーはU-NEXTが独占で配信してきたが、 日本女子オープンに関しては配信が予定されていないので注意が必要となる。

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 放送・配信なし ネット NHK 総合 【10/1(木)】15:10~17:00(LIVE)

【10/2(金)】15:10~17:00(LIVE)

【10/3(土)】13:50~16:00(LIVE)

【10/4(日)】13:05~16:00(LIVE) 地上波 NHK BS 【10/1(木)】13:00~15:10(LIVE)

【10/2(金)】13:00~15:10(LIVE) BS

JLPGAツアー｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。