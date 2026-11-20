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【サッカー 日本代表 ニュース】JFA（日本サッカー協会）は20日、ブラジル代表との連戦に向けたなでしこジャパン（女子日本代表）のメンバーを発表した。

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JFA（日本サッカー協会）は20日、ブラジル代表との連戦に向けたなでしこジャパン（女子日本代表）のメンバーを発表した。

来年6月の女子ワールドカップに向けて強化を続けるなでしこジャパン。今年5月から指揮を執る狩野倫久監督の下、自国開催でのアジア競技大会では三連覇を果たしてはずみをつけると、10月にはフランス遠征で強豪ドイツとも対戦(1-2)するなど、4年に一度の祭典に向けて着実にレベルアップを図っている。

そうした中で11月～12月の活動では、「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」でブラジル代表と連戦を実施。11月29日にはエディオンピースウイング広島（広島）で、12月5日にはJFE晴れの国スタジアム（岡山）にて、FIFAランキング7位の強豪と激突する。

そして重要な強化試合に先立ち、JFAは招集メンバーを発表。長谷川唯や谷川萌々子ら主力組が順当に招集された他、DF清水梨紗、FW植木理子、FW松窪真心、DF遠藤優ら前回の活動をケガで欠場していた選手たちも復帰。一方で熊谷紗希、田中美南らがメンバーを外れた。

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■なでしこジャパン ブラジル代表戦招集メンバー

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▼GK

山下杏也加（マンチェスター・シティ/イングランド）

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大場朱羽（レンジャーズ/スコットランド）

大熊茜（アストン・ヴィラ/イングランド）

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▼DF

清水梨紗（マンチェスター・シティ）

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守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ/アメリカ）

北川ひかる（エヴァートン/イングランド）

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遠藤優（ウェストハム/イングランド）

高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

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石川璃音（エヴァートン/イングランド）

白垣うの（ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ）

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古賀塔子（トッテナム・ホットスパー/イングランド）

▼MF

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清家貴子（ブライトン/イングランド）

長谷川唯（マンチェスター・シティ/イングランド）

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三浦成美（ユタ・ロイヤルズ/アメリカ）

長野風花（リヴァプール/イングランド）

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千葉玲海菜（ユヴェントス/イタリア）

宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

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山本柚月（デンバー・サミット/アメリカ）

藤野あおば（マンチェスター・シティ/イングランド）

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浜野まいか（チェルシー/イングランド）

谷川萌々子（バイエルン/ドイツ）

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▼FW

植木理子（ウェストハム/イングランド）

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松窪真心（チェルシー/イングランド）ンド）