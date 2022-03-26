ベトナム代表の最新FIFAランキングは何位？サッカー日本代表・W杯アジア最終予選第10節
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カタールW杯アジア最終予選第10節、日本代表対ベトナム代表が2022年3月29日(火)に開催される。
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本記事では、日本とベトナムの最新FIFAランキングを紹介する。
日本とベトナムのFIFAランキングは？
FIFA（国際サッカー連盟）が2022年2月10日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の23位、ベトナムはアジア17番手の98位となっている。
両者は2021年11月11日の第5節で対戦し、日本が1-0で勝利している。
■アジア勢のFIFAランク（2/10発表）
|順位
|国
|ポイント
|21
|イラン
|1572.89
|23
|日本
|1549.82
|29
|韓国
|1522.85
|37
|オーストラリア
|1486.86
|52
|カタール
|1437.91
|53
|サウジアラビア
|1433.95
|69
|UAE
|1353.1
|74
|イラク
|1325.44
|75
|中国
|1313.81
|79
|オマーン
|1301
|85
|ウズベキスタン
|1277.02
|89
|バーレーン
|1263.61
|90
|ヨルダン
|1259.84
|91
|シリア
|1251.22
|95
|レバノン
|1228.97
|96
|キルギス
|1228.69
|98
|ベトナム
|1218.55
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