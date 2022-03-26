ベトナム代表の最新FIFAランキングは何位？サッカー日本代表・W杯アジア最終予選第10節

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【日本対ベトナム 最新情報】サッカー・カタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第10節で対戦する日本代表とベトナム代表の最新FIFAランクを紹介。

カタールW杯アジア最終予選第10節、日本代表対ベトナム代表が2022年3月29日(火)に開催される。

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本記事では、日本とベトナムの最新FIFAランキングを紹介する。

日本とベトナムのFIFAランキングは？

FIFA（国際サッカー連盟）が2022年2月10日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の23位、ベトナムはアジア17番手の98位となっている。

両者は2021年11月11日の第5節で対戦し、日本が1-0で勝利している。

■アジア勢のFIFAランク（2/10発表）

順位ポイント
21 イラン1572.89
23 日本 1549.82
29 韓国1522.85
37 オーストラリア 1486.86
52 カタール 1437.91
53 サウジアラビア 1433.95
69 UAE1353.1
74 イラク 1325.44
75 中国1313.81
79 オマーン 1301
85 ウズベキスタン 1277.02
89 バーレーン 1263.61
90 ヨルダン 1259.84
91 シリア 1251.22
95 レバノン 1228.97
96 キルギス1228.69
98 ベトナム 1218.55

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