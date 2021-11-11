サッカー日本代表とベトナム代表の最新FIFAランキングは何位？W杯アジア最終予選

Goal（ゴール）
Nov 11, 2021 01:45+00:00
Getty Images

【ベトナムvs日本 最新情報】サッカー・カタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第5節、ベトナム代表vs日本代表の最新FIFAランクを紹介。

カタールW杯アジア最終予選第5節、ベトナムvs日本が2021年11月11日(木)に開催される。

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本記事では、11日に激突する両者の最新FIFAランキングを紹介する。

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  1. 日本とベトナムのFIFAランキングは？
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日本とベトナムのFIFAランキングは？

FIFA（国際サッカー連盟）が2021年10月21日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の28位、ベトナムはアジア勢17番手の98位となっている。

いずれも直近の試合で黒星を喫しているため、ポイント数は減少している。

■アジア勢のFIFAランク

順位 ポイント 前回ポイント
22 イラン 1545.02 1538.08
28 日本 1517.69 1520.46
34 オーストラリア 1489.86 1493.99
35 韓国 1489.1 1479.41
46 カタール 1437.73 1445.83
49 サウジアラビア 1432.21 1406.34
71 アラブ首長国連邦 1349.42 1357.84
72 イラク 1346.2 1348.83
75 中国 1334.2 1334.52
77 オマーン 1314.36 1311.82
84 ウズベキスタン 1279.73 1282.27
85 シリア 1274.72 1296.75
90 ヨルダン 1254.12 1245.64
91 バーレーン 1250.91 1251.31
92 レバノン 1250.08 1233.61
96 キルギス 1230.6 1230.6
98 ベトナム 1222.9 1244.09
100 パレスチナ 1211.32 1211.32

※2021年10月21日（木）発表

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