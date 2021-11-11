サッカー日本代表とベトナム代表の最新FIFAランキングは何位？W杯アジア最終予選
Goal（ゴール）
Nov 11, 2021 01:45+00:00
Getty Images
カタールW杯アジア最終予選第5節、ベトナムvs日本が2021年11月11日(木)に開催される。
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本記事では、11日に激突する両者の最新FIFAランキングを紹介する。
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日本とベトナムのFIFAランキングは？
FIFA（国際サッカー連盟）が2021年10月21日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の28位、ベトナムはアジア勢17番手の98位となっている。
いずれも直近の試合で黒星を喫しているため、ポイント数は減少している。
■アジア勢のFIFAランク
|順位
|国
|ポイント
|前回ポイント
|22
|イラン
|1545.02
|1538.08
|28
|日本
|1517.69
|1520.46
|34
|オーストラリア
|1489.86
|1493.99
|35
|韓国
|1489.1
|1479.41
|46
|カタール
|1437.73
|1445.83
|49
|サウジアラビア
|1432.21
|1406.34
|71
|アラブ首長国連邦
|1349.42
|1357.84
|72
|イラク
|1346.2
|1348.83
|75
|中国
|1334.2
|1334.52
|77
|オマーン
|1314.36
|1311.82
|84
|ウズベキスタン
|1279.73
|1282.27
|85
|シリア
|1274.72
|1296.75
|90
|ヨルダン
|1254.12
|1245.64
|91
|バーレーン
|1250.91
|1251.31
|92
|レバノン
|1250.08
|1233.61
|96
|キルギス
|1230.6
|1230.6
|98
|ベトナム
|1222.9
|1244.09
|100
|パレスチナ
|1211.32
|1211.32
※2021年10月21日（木）発表
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