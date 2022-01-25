サッカー日本代表と中国代表の最新FIFAランキングは何位？W杯アジア最終予選
Goal（ゴール）
Getty Images
カタールW杯アジア最終予選第7節、日本vs中国が2022年1月27日(木)に開催される。
▶中国戦など全試合ライブ！ここからの加入でDAZN無料視聴可能
本記事では、27日に激突する両者の最新FIFAランキングを紹介する。
目次
編集部のおすすめ
日本と中国のFIFAランキングは？
FIFA（国際サッカー連盟）が2021年12月23日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の26位、中国はアジア勢8番手の74位となっている。
■アジア勢のFIFAランク
|順位
|国
|ポイント
|前回ポイント
|21
|イラン
|1557.58
|1557.58
|26
|日本
|1531.53
|1531.53
|33
|韓国
|1507.24
|1507.24
|35
|オーストラリア
|1484.88
|1484.88
|48
|カタール
|1437.91
|1431.01
|51
|サウジアラビア
|1434.71
|1441.17
|69
|アラブ首長国連邦
|1350.39
|1350.41
|74
|中国
|1337.33
|1337.33
|75
|イラク
|1333.03
|1335.58
|79
|オマーン
|1306.01
|1307.09
|84
|ウズベキスタン
|1274.58
|1274.58
|86
|シリア
|1268.54
|1269.96
|90
|ヨルダン
|1255.69
|1252.95
|91
|バーレーン
|1252.19
|1255.75
|95
|レバノン
|1233
|1233.76
|96
|キルギス
|1228.69
|1228.69
|98
|ベトナム
|1212.54
|1209.22
|99
|パレスチナ
|1208.9
|1211.32
※2021年12月23日（木）発表
サッカー日本代表｜関連情報
- カタールW杯アジア最終予選｜試合日程・順位表・組み合わせ・出場国一覧
- DAZNでサッカー日本代表戦を無料で見るには？W杯アジア最終予選の視聴方法まとめ
- 【最新FIFAランキング】全体トップに立ったのは？
- サッカー日本代表｜メンバーリスト
- サッカー日本代表｜試合日程・結果・テレビ放送予定｜2021年最新