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【3月4日】U20日本女子代表 ベトナム戦のテレビ放送・ネット配信予定｜AFC U20女子アジアカップ ウズベキスタン2024

【U20女子アジアカップ放送予定】2024年3月4日のAFC U20女子アジアカップ ウズベキスタン2024グループリーグ第1節、日本女子代表vsベトナム女子の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

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3月4日にAFC U20女子アジアカップ ウズベキスタン2024グループリーグ第1節が開催。U20日本女子代表がベトナム女子代表と対戦する。

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本記事では、日本女子代表vsベトナム女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本vsベトナム｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：AFC U20女子アジアカップ ウズベキスタン2024 グループリーグ第1節
  • カード：日本女子代表 vs ベトナム女子代表
  • 会場：JARスタジアム（ウズベキスタン／タシュケント）
  • 日程：2024年3月4日(月)20:00キックオフ（日本時間）

日本vsベトナム｜放送・配信予定

U20女子アジアカップの日本vsベトナムは『DAZN』が独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：なし
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

日本vsベトナムの視聴方法

U20女子アジアカップの日本vsベトナムは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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