3月4日にAFC U20女子アジアカップ ウズベキスタン2024グループリーグ第1節が開催。U20日本女子代表がベトナム女子代表と対戦する。
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本記事では、日本女子代表vsベトナム女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
日本vsベトナム｜試合日程・キックオフ時間
- 大会：AFC U20女子アジアカップ ウズベキスタン2024 グループリーグ第1節
- カード：日本女子代表 vs ベトナム女子代表
- 会場：JARスタジアム（ウズベキスタン／タシュケント）
- 日程：2024年3月4日(月)20:00キックオフ（日本時間）
日本vsベトナム｜放送・配信予定
U20女子アジアカップの日本vsベトナムは『DAZN』が独占ライブ配信する。
■放送局・スケジュール
- 地上波：なし
- BS・CS：なし
- ネット：DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
日本vsベトナムの視聴方法
U20女子アジアカップの日本vsベトナムは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。
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