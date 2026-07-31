バレー男子 日本vsアメリカの過去対戦成績は？VNL・五輪の試合結果と準決勝の結果まとめ

バレーボール男子日本代表は、ネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド準決勝でアメリカ代表と対戦する。世界ランキング上位の強豪同士による一戦となり、決勝進出を懸けた大きな注目カードだ。

本記事では、バレー男子日本代表とアメリカ代表の通算対戦成績を紹介する。

バレー男子 日本対アメリカの通算対戦成績は？

バレーボール男子日本代表とアメリカ代表の通算対戦成績は、1964年東京五輪から2024年パリ五輪までで日本の76勝138敗となっている。通算ではアメリカが大きく勝ち越しており、日本にとっては長年にわたって世界の壁となってきた相手だ。

一方で、近年の日本はアメリカ相手にも勝利を重ねている。2024年のネーションズリーグ予選ラウンドでは、国際試合で2016年以来8年ぶりにアメリカから白星を挙げた。さらに2025年のVNL予選ラウンドでもストレート勝利を収め、2024年パリ五輪で敗れた相手にリベンジを果たしている。

2026年のVNL予選ラウンドでは、セットカウント1-2の劣勢から日本が3-2で逆転勝利。予選ラウンド7連勝目を飾るなど、直近の対戦では日本が強豪アメリカを相手に存在感を示している。現在開催中のVNL 2026でも日本代表は予選から無傷の13連勝を記録しており、準決勝での再戦にも大きな注目が集まる。

項目 内容 通算対戦成績 日本の76勝138敗 対象期間 1964年東京五輪～2024年パリ五輪 2026年VNL予選ラウンド 日本 3-2 アメリカ 2025年VNL予選ラウンド 日本 3-0 アメリカ 2024年パリ五輪 日本 1-3 アメリカ 2024年VNL予選ラウンド 日本 3-0 アメリカ

バレー男子日本代表の準決勝はいつ？

バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンドで、男子日本代表は準決勝に臨む。試合は2026年8月1日(土)に開催され、日本時間20:30開始予定となっている。

舞台は中国・寧波の北侖体育芸術センター。決勝進出を懸けた重要な一戦となり、ここまで好調を維持してきた日本代表にとっても大きな勝負どころとなる。

準決勝の相手はアメリカ代表。高さとパワーを兼ね備える世界屈指の強豪を相手に、日本がサーブレシーブや粘り強い守備、スピードある攻撃でどこまで主導権を握れるかが注目される。

大会：バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド

ラウンド：準決勝

開催日：2026年8月1日(土)

開始時間：20:30予定(日本時間)

対戦カード：日本代表 vs アメリカ代表

会場：北侖体育芸術センター(中国・寧波)

バレー男子日本代表 準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド準決勝は、地上波のTBS系列で生中継される。日本代表の試合は2026年8月1日(土)に中国・寧波で行われ、日本時間20:30開始予定だ。

テレビ中継は、試合開始に先立って20:10から放送開始予定となっている。解説は元日本代表の清水邦広氏、実況はTBSアナウンサーの南波雅俊氏が担当。現地スタジオには福澤達哉氏、御手洗菜々アナウンサーが出演する。

また、インターネットでは『U-NEXT』とVBTVでライブ配信が予定されている。U-NEXTでは日本戦全試合を日本語実況・解説付きで見放題生配信する予定のため、外出先やテレビ視聴が難しい場合でもスマートフォン、タブレット、PCなどから試合を楽しめる。

サービス 視聴方法 開始時間 主な内容 TBS系列 地上波テレビ 2026年8月1日(土)20:10～ 解説：清水邦広

実況：南波雅俊

現地スタジオ：福澤達哉、御手洗菜々 U-NEXT ネット配信 20:30～ 日本戦全試合を日本語実況・解説付きで見放題生配信予定 VBTV ネット配信 20:30～ Volleyball World公式の配信サービス

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。