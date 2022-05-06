パリ五輪世代U-21日本代表の候補合宿メンバーが発表！ 松岡大起や藤田譲瑠チマ、松木玖生ら
Tadasuke Uemura
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日本サッカー協会（JFA）は6日、U-21日本代表候補トレーニングキャンプのメンバーを発表した。
2024年のパリ・オリンピックに向けて活動するU-21世代の日本代表。5月9日から11日にかけては千葉県で候補選手によるトレーニングキャンプが行われ、6月にはAFC U-23アジアカップ ウズベキスタン2022に臨む。
合宿のメンバーには、この世代の中心選手を務めてきた清水エスパルスMF松岡大起や横浜F・マリノスMF藤田譲瑠チマらが順当に選出。Jリーグで飛躍する柏レイソルFW細谷真大や北海道コンサドーレ札幌FW中島大嘉、FC東京MF松木玖生、清水MF鈴木唯人らも名を連ねている。
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今回発表されたU-21日本代表候補メンバーは以下の通り。
■U-21日本代表 候補合宿メンバー
▽GK
- 佐々木雅士（柏レイソル）
- 鈴木彩艶（浦和レッズ）
- 野澤大志ブランドン（いわてグルージャ盛岡）
▽DF
- 成瀬竣平（ファジアーノ岡山）
- 西尾隆矢（セレッソ大阪）
- 木村誠二（モンテディオ山形）
- 岡哲平（明治大）
- 加藤聖（V・ファーレン長崎）
- バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
- 馬場晴也（東京ヴェルディ）
- 半田陸（モンテディオ山形）
- 畑大雅（湘南ベルマーレ）
- 鈴木海音（栃木SC）
▽MF
- 松村優太（鹿島アントラーズ）
- 本田風智（サガン鳥栖）
- 松岡大起（清水エスパルス）
- 宮城天（川崎フロンターレ）
- 山田楓喜（京都サンガF.C.）
- 佐藤恵允（明治大）
- 鈴木唯人（清水エスパルス）
- 藤田譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
- 櫻井辰徳（徳島ヴォルティス）
- 成岡輝瑠（清水エスパルス）
- 松木玖生（FC東京）
▽FW
- 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
- 細谷真大（柏レイソル）
- 中島大嘉（北海道コンサドーレ札幌）