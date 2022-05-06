パリ五輪世代U-21日本代表の候補合宿メンバーが発表！ 松岡大起や藤田譲瑠チマ、松木玖生ら

Tadasuke Uemura
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【サッカー日本代表 最新情報】パリ・オリンピックに向けて強化を進めるU-21日本代表は2022年5月9日から11日にトレーニングキャンプを行う。

日本サッカー協会（JFA）は6日、U-21日本代表候補トレーニングキャンプのメンバーを発表した。

2024年のパリ・オリンピックに向けて活動するU-21世代の日本代表。5月9日から11日にかけては千葉県で候補選手によるトレーニングキャンプが行われ、6月にはAFC U-23アジアカップ ウズベキスタン2022に臨む。

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合宿のメンバーには、この世代の中心選手を務めてきた清水エスパルスMF松岡大起や横浜F・マリノスMF藤田譲瑠チマらが順当に選出。Jリーグで飛躍する柏レイソルFW細谷真大や北海道コンサドーレ札幌FW中島大嘉、FC東京MF松木玖生、清水MF鈴木唯人らも名を連ねている。

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今回発表されたU-21日本代表候補メンバーは以下の通り。

■U-21日本代表 候補合宿メンバー

▽GK

  • 佐々木雅士（柏レイソル）
  • 鈴木彩艶（浦和レッズ）
  • 野澤大志ブランドン（いわてグルージャ盛岡）

▽DF

  • 成瀬竣平（ファジアーノ岡山）
  • 西尾隆矢（セレッソ大阪）
  • 木村誠二（モンテディオ山形）
  • 岡哲平（明治大）
  • 加藤聖（V・ファーレン長崎）
  • バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
  • 馬場晴也（東京ヴェルディ）
  • 半田陸（モンテディオ山形）
  • 畑大雅（湘南ベルマーレ）
  • 鈴木海音（栃木SC）

▽MF

  • 松村優太（鹿島アントラーズ）
  • 本田風智（サガン鳥栖）
  • 松岡大起（清水エスパルス）
  • 宮城天（川崎フロンターレ）
  • 山田楓喜（京都サンガF.C.）
  • 佐藤恵允（明治大）
  • 鈴木唯人（清水エスパルス）
  • 藤田譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
  • 櫻井辰徳（徳島ヴォルティス）
  • 成岡輝瑠（清水エスパルス）
  • 松木玖生（FC東京）

▽FW

  • 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
  • 細谷真大（柏レイソル）
  • 中島大嘉（北海道コンサドーレ札幌）