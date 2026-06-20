日本代表は、ワールドカップ2026のグループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、チュニジア対日本の無料視聴情報を紹介する。

【ワールドカップ第2戦】チュニジア戦は無料で見られる？

チュニジア代表vs日本代表の一戦は、テレビとインターネットの両方で無料視聴できる。

ネット配信では、『DAZN』が無料ライブ配信予定。有料プランへの加入やクレジットカード情報の登録は不要で、無料アカウントを作成すればスマートフォン、PC、タブレットなどから視聴できる。一方、『TVer』での中継予定は伝えられていない。

『DAZN』では、ライブ配信に加えて見逃し配信やハイライトも提供予定。また、『DAZN』はFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォームだ。日本代表戦は無料で視聴できるが、グループステージの他国カードや決勝トーナメントを含め、大会全試合を楽しみたい場合は『DAZN』有料プランが唯一の選択肢だ。

テレビ放送では地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』が生中継。『NHK総合』での中継は行われないが、『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。このうち、『日本テレビ』は視聴環境さえあれば料金の発生する契約は不要。『NHK BS』および『NHK BSプレミアム4K』は衛星契約による受信料が発生する。

視聴方法 無料視聴 中継 DAZN ○ ・無料アカウント登録でチュニジア戦含む日本の全試合をライブ視聴可能

・有料プラン加入でワールドカップ2026全試合をライブ＆見逃し視聴可能 日本テレビ ○ 地上波で生中継予定 NHK BS ×

受信料の支払い 衛星放送で生中継予定 NHK BSプレミアム4K ×

受信料の支払い 衛星放送で録画中継予定

【ワールドカップ第2戦】チュニジア対日本の試合日程

ワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表vs日本代表は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフを迎える。会場は、メキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアムだ。

日本は第1節でオランダと2-2でドロー、チュニジアはスウェーデンに1-5で大敗。今節は、日本にとって勝ち点3を獲得しなければならない試合だが、チュニジアにとってもグループ突破のために負けられない一戦となる。

組・節 グループF第2節 対戦カード チュニジア代表 vs 日本代表 キックオフ日時 2026年6月21日(日)

13:00 会場 モンテレイスタジアム

(メキシコ・モンテレイ)

【ワールドカップ第2戦】チュニジア対日本の実況・解説

チュニジア代表対日本代表では、『日本テレビ』と『DAZN』、『NHK BS』でそれぞれ異なる実況・解説陣が試合を伝える。

各中継局の出演者は以下の通り。

中継局 出演者 DAZN 【解説】内田篤人、安田理大、久保裕也

【ゲスト】井口浩之(ウエストランド)、影山優佳

【実況】桑原学

【進行】野村明弘 日本テレビ 【SPナビゲーター】竹内涼真

【解説】本田圭佑

【現地スタジオ】槙野智章、井桁弘恵

【リポート解説】柿谷曜一朗

【実況】山本紘之

【スタジオ解説】松井大輔

【ゲスト】陣内智則、丸山桂里奈

【進行】河出奈都美 NHK BS 【解説】森岡隆三、林陵平

【実況】下境秀幸

※中継予定・出演者は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

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