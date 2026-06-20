日本代表は、FIFAワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、日本とチュニジアの通算対戦成績を紹介する。

日本代表とチュニジア代表の通算対戦成績は？

日本とチュニジアは、これまで国際Aマッチで6回対戦している。通算成績は日本の5勝1敗と優位を保っている。

直近の対戦は2023年10月17日のキリンチャレンジカップ。日本のホームで行われた一戦では、 古橋亨梧と伊東純也の特典によって完封勝利を収めていた。また、2002年日韓ワールドカップでのグループステージでも対戦しており、その大舞台でも2-0で勝利。日本の決勝トーナメント初進出が決まる結果となっていた。

開催日 大会・試合 結果 開催地 1996年10月13日 プーマカップ 日本 1-0 チュニジア 日本(長居) 2002年6月14日 2002 FIFAワールドカップ 日本 2-0 チュニジア 日本(大阪) 2003年10月8日 国際親善試合 日本 1-0 チュニジア 日本(ノエスタ) 2015年3月27日 キリンチャレンジカップ 日本 2-0 チュニジア 日本(大分) 2022年6月14日 キリンカップサッカー 日本 0-3 チュニジア 日本(吹田) 2023年10月17日 キリンチャレンジカップ 日本 2-0 チュニジア 日本(ノエスタ) 通算成績 国際Aマッチ 5勝0分1敗 8得点・3失点

チュニジアvs日本の開催日は？

日本とチュニジアは、ワールドカップ2026のグループステージ第2節で対戦する。第1節オランダ戦を2-2で引き分けた日本の勝ち点3獲得に期待が懸かるが、チュニジアは第1節でスウェーデンに1-5で大敗し、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルヴェ・ルナール監督の初陣にして後がない状況となっており、互いに負けられない一戦だ。

試合は日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。会場はメキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアムだ。

大会・節 FIFAワールドカップ2026

グループF 第2節 対戦カード チュニジア代表 vs 日本代表 開始日時 6月21日(日)

13:00 会場 モンテレイスタジアム

(モンテレイ／メキシコ)

※すべて日本時間。

チュニジアvs日本のテレビ放送・ネット配信予定は？

チュニジアvs日本は、テレビ放送は地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が実施される。

また、ネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施。日本代表戦は無料配信対象となる予定のため、DAZNアカウントを登録するだけで視聴できる。なお、ワールドカップ2026の全104試合をライブ視聴したい場合も『DAZN』がおすすめ。日本代表戦だけでなく、各国の強豪同士による注目カードも余すことなく視聴できる。

チュニジアvs日本の中継チャンネル

チャンネル 中継予定 ネット：DAZN ライブ配信(無料) 地上波：日本テレビ 生中継 衛星放送：NHK BS 生中継 衛星放送：NHK BSプレミアム4K 録画放送

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