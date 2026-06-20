日本代表は、FIFAワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。
本記事では、日本とチュニジアの通算対戦成績を紹介する。
日本代表とチュニジア代表の通算対戦成績は？
日本とチュニジアは、これまで国際Aマッチで6回対戦している。通算成績は日本の5勝1敗と優位を保っている。
直近の対戦は2023年10月17日のキリンチャレンジカップ。日本のホームで行われた一戦では、 古橋亨梧と伊東純也の特典によって完封勝利を収めていた。また、2002年日韓ワールドカップでのグループステージでも対戦しており、その大舞台でも2-0で勝利。日本の決勝トーナメント初進出が決まる結果となっていた。
|開催日
|大会・試合
|結果
|開催地
|1996年10月13日
|プーマカップ
|日本 1-0 チュニジア
|日本(長居)
|2002年6月14日
|2002 FIFAワールドカップ
|日本 2-0 チュニジア
|日本(大阪)
|2003年10月8日
|国際親善試合
|日本 1-0 チュニジア
|日本(ノエスタ)
|2015年3月27日
|キリンチャレンジカップ
|日本 2-0 チュニジア
|日本(大分)
|2022年6月14日
|キリンカップサッカー
|日本 0-3 チュニジア
|日本(吹田)
|2023年10月17日
|キリンチャレンジカップ
|日本 2-0 チュニジア
|日本(ノエスタ)
|通算成績
|国際Aマッチ
|5勝0分1敗
|8得点・3失点
チュニジアvs日本の開催日は？
日本とチュニジアは、ワールドカップ2026のグループステージ第2節で対戦する。第1節オランダ戦を2-2で引き分けた日本の勝ち点3獲得に期待が懸かるが、チュニジアは第1節でスウェーデンに1-5で大敗し、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルヴェ・ルナール監督の初陣にして後がない状況となっており、互いに負けられない一戦だ。
試合は日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフ予定。会場はメキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアムだ。
|大会・節
|FIFAワールドカップ2026
グループF 第2節
|対戦カード
|チュニジア代表 vs 日本代表
|開始日時
|6月21日(日)
13:00
|会場
|モンテレイスタジアム
(モンテレイ／メキシコ)
※すべて日本時間。
チュニジアvs日本のテレビ放送・ネット配信予定は？
チュニジアvs日本は、テレビ放送は地上波『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』で生中継。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送が実施される。
また、ネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施。日本代表戦は無料配信対象となる予定のため、DAZNアカウントを登録するだけで視聴できる。なお、ワールドカップ2026の全104試合をライブ視聴したい場合も『DAZN』がおすすめ。日本代表戦だけでなく、各国の強豪同士による注目カードも余すことなく視聴できる。
チュニジアvs日本の中継チャンネル
|チャンネル
|中継予定
|ネット：DAZN
|ライブ配信(無料)
|地上波：日本テレビ
|生中継
|衛星放送：NHK BS
|生中継
|衛星放送：NHK BSプレミアム4K
|録画放送
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