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mayu ishikawa volleyball nations league 2025Getty Images
【バレー女子準決勝】日本vsタイはAmazon「FOD」でライブ配信！9/2まで視聴料100円
Yuta Tokuma

【8月29日】日本vsタイのテレビ放送・ネット配信予定｜女子バレーボールアジア選手権準決勝

【石川真佑、佐藤淑乃ら出場予定】アジア選手権2026準決勝、日本女子vsタイ女子の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

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「アジア選手権2026」女子バレーボールが8月21日(金)～30日(日)に開催される。準々決勝チャイニーズ・タイペイ戦を3対0で勝利した日本女子代表は8月29日に開催される準決勝でタイ女子代表と対戦する。

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本記事では、「アジア選手権2026」日本vsタイの視聴方法を紹介する。

日本vsタイ｜試合日時・開催地

大会：バレーボールアジア選手権2026 準決勝

日時：日本時間2026年8月29日(土)18:15開始

カード：日本女子 vs タイ女子

開催地：中国・天津

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日本vsタイ｜テレビ放送・ネット配信予定

試合日程

対戦カード

放送

配信

8/29(土)18:15

日本 vs タイ

・フジテレビ系列全国ネット

フジテレビNEXT

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TVer

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バレーボールアジア選手権2026｜おすすめ視聴方法

地上波フジテレビ系列、ネット配信FODでは、「バレーボールアジア選手権2026」の日本代表の全試合を生中継・ライブ配信する。

「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

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「バレーボールアジア選手権2026」は、Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信され、2026年9月2日までの期間限定で最初の1ヶ月間の視聴料が100円になるキャンペーンを実施している。男女バレーボールアジア選手権を通しで見たい方におすすめだ。

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