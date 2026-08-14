日本vs韓国の通算対戦成績は？バスケットボール男子代表の歴代勝敗・直近の日韓戦結果まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表は、アジアを代表するライバル国としてこれまで数多くの国際大会や強化試合で対戦してきた。

本記事では、バスケットボール男子日本代表vs韓国代表の通算対戦成績を紹介する。

バスケットボール男子 日本vs韓国の歴代対戦成績は？

バスケットボール男子日本代表と韓国代表は、アジアを代表するライバルとして長年にわたって数多く対戦してきた。主要なFIBA公式大会に限ると、1983年以降の対戦成績は日本の3勝11敗となっており、韓国が大きく勝ち越している。

特に日本は長期間にわたって韓国戦で苦戦しており、2026年3月1日のFIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2で78-72の勝利を収めるまで、主要FIBA大会では6連敗を喫していた。この勝利は1997年以来、約30年ぶりに主要FIBA大会で韓国を破った一戦となった。

一方、近年の直接対決に目を向けると、2023年から2026年までの公式戦・国際強化試合5試合では日本の2勝3敗。2023年のアジア競技大会や2026年3月のW杯アジア地区予選では日本が勝利しており、近年は以前よりも拮抗した戦いが続いている。

バスケットボール男子日本代表vs韓国代表の主要FIBA公式大会における歴代対戦成績は以下の通り。

年 大会 スコア 日本の結果 2026年 FIBA W杯アジア地区予選 日本 78-72 韓国 ○ 2017年 FIBAアジアカップ 日本 68-81 韓国 ● 2011年 FIBAアジアカップ 日本 67-86 韓国 ● 2009年 FIBAアジアカップ 日本 74-95 韓国 ● 2007年 FIBAアジアカップ 日本 83-93 韓国 ● 1999年 FIBAアジアカップ 日本 61-64 韓国 ● 1997年 FIBAアジアカップ 日本 76-78 韓国 ● 1997年 FIBAアジアカップ 日本 89-83 韓国 ○ 1995年 FIBAアジアカップ 日本 78-97 韓国 ● 1993年 FIBAアジアカップ 日本 66-89 韓国 ● 1991年 FIBAアジアカップ 日本 79-92 韓国 ● 1989年 FIBAアジアカップ 日本 86-100 韓国 ● 1987年 FIBAアジアカップ 日本 52-85 韓国 ● 1983年 FIBAアジアカップ 日本 93-88 韓国 ○ 通算 主要FIBA公式大会 14試合 3勝11敗

バスケ男子日本代表vs韓国代表はどこで見られる？放送・配信情報まとめ

2026年8月に有明アリーナで行われるバスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表の国際強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネット配信で視聴できる。

8月15日(土)の「買取大吉カップ2026」は19:00TIPOFF予定で、日本テレビ系全国ネットが生中継を実施。オンラインではTVerとバスケットLIVEがライブ配信および見逃し配信に対応する。

8月16日(日)の「SoftBank CUP 2026」は19:05TIPOFF予定。テレビ朝日系列で全国生中継され、ネットではTVer、バスケットLIVEに加えてABEMAでも配信される。ABEMAでは無料ライブ配信と見逃し配信が予定されている。

一方、韓国戦2試合についてBS・CSでの中継予定はない。試合ごとに放送局や利用できる配信サービスが異なるため、観戦前に視聴先を確認しておこう。

日程 試合 地上波 ネット配信 2026年8月15日(土)19:00 買取大吉カップ2026 日本vs韓国 日本テレビ系全国ネット TVer／バスケットLIVE 2026年8月16日(日)19:05 SoftBank CUP 2026 日本vs韓国 テレビ朝日系列全国ネット TVer／バスケットLIVE／ABEMA

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

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【Amazon端末】

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