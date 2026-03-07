野球日韓戦の通算対戦成績は？侍ジャパンは韓国に負けたことある？歴代戦績まとめ

野球の国際大会において、もっとも激しいライバル関係として知られるカードの一つが「日本対韓国」だ。WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)やオリンピック、プレミア12など主要大会で何度も激突してきた両国は、これまで数々の名勝負を生み出してきた。
本記事では、野球日韓戦の通算対戦成績について紹介する。
野球日韓戦の通算対戦成績は？侍ジャパンが負けた試合はある？
野球の国際大会において、日本と韓国の対戦は常に大きな注目を集めてきた。ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)やオリンピック、WBSCプレミア12など主要大会で幾度も激突しており、「宿命のライバル」として語られるカードの一つだ。
通算の対戦成績を見ると、日本が大きく勝ち越している。2025年11月時点で、プロ・アマチュアを含む日本代表と韓国代表の通算対戦成績は日本の78勝44敗3分（勝率.639）となっている。
ただし、時代によって力関係は変化してきた。2000年代から2010年代前半にかけては実力が拮抗しており、WBC2006や北京オリンピックなどでは韓国に苦戦する試合も多かった。一方、近年は日本が優位を保っており、主要大会でも勝ち越すケースが増えている。
特に近年の日韓戦では侍ジャパンが安定した強さを見せており、2015年のWBSCプレミア12準決勝で敗れて以降、長期間にわたって黒星を喫していない。2025年11月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」でも、第1戦を11-4で制し、第2戦は7-7の引き分けとなり、日本の1勝1分という結果だった。
このように歴史的には接戦も多い日韓戦だが、通算成績では日本が勝ち越しており、近年は侍ジャパンが優位な戦績を残している。
野球日韓戦の通算対戦成績（2025年11月時点）
|区分
|日本
|韓国
|引き分け
|日本勝率
|通算成績（プロ・アマ含む）
|78勝
|44敗
|3分
|.639
主要国際大会における日韓戦成績
|大会
|日本
|韓国
|WBC
|5勝
|4敗
|WBSCプレミア12
|4勝
|1敗
|オリンピック
|4勝
|4敗
WBC2026で日本と韓国は対戦する？
2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、日本代表「侍ジャパン」と韓国代表の対戦が1次ラウンドで予定されている。両チームは同じ「プールC」に入り、グループステージで直接対決することが決定している。
試合は2026年3月7日(土)19:00から東京ドームで開催予定。大会序盤ながら、グループ突破争いに影響する可能性のある注目カードとなる。
日本と韓国は野球の国際大会で何度も対戦してきたライバル関係として知られる。WBCでも2006年大会や2009年大会などで複数回対戦し、数々の名勝負を生み出してきた。アジア同士の対決ということもあり、両国にとっては大会の行方を左右する重要な一戦になることが多い。
今回のWBC2026でも、東京ドームで行われる日韓戦は1次ラウンド屈指の注目カードとなる見込みだ。
WBC2026 日本vs韓国の試合日程
|日程
|開始時間
|対戦カード
|会場
|2026年3月7日(土)
|19:00
|日本 vs 韓国
|東京ドーム
WBC2026の日本韓国戦の放送・配信予定は？
2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、1次ラウンド・プールCで侍ジャパンと韓国代表が対戦する。前述のとおり、試合は2026年3月7日(土)19:00から東京ドームで開催予定となっている。
注目の日韓戦の映像中継は、動画配信サービスNetflixが日本国内で独占ライブ配信を行う。今大会はNetflixが全47試合の配信権を取得しており、日本戦を含むすべての試合をライブ配信および見逃し配信で視聴することが可能だ。
実況は山本健太アナウンサー、解説は中田翔氏と和田毅氏が担当予定。大会の注目カードの一つである日韓戦も、Netflixのライブ配信でリアルタイム観戦できる。
また、2026年3月18日まで新規加入者・再加入者を対象とした「WBC 2026 応援キャンペーン」が実施されており、期間中は初月498円（税込）から利用可能となっている。
なお、今大会は地上波テレビやNHK、BS/CS放送での試合中継は予定されていない。テレビで観戦する場合も、Netflixをスマートテレビやストリーミングデバイスなどで視聴する形となる。
WBC2026 日本vs韓国の放送・配信予定
|項目
|内容
|試合日程
|2026年3月7日(土)19:00
|会場
|東京ドーム
|ネット配信
|Netflixで独占ライブ配信（見逃し配信あり）
|実況
|山本健太
|解説
|中田翔 / 和田毅
|テレビ放送
|地上波・NHK・BS/CSともに放送なし
