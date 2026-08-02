日本とスロベニアは、VNLや国際大会でたびたび顔を合わせてきた相手。近年のスロベニアは欧州の強豪として存在感を高めている。

本記事では、バレー男子日本代表vsスロベニア代表の通算対戦成績を紹介する。

バレー男子日本代表vsスロベニアの通算対戦成績は？

バレー男子日本代表は、スロベニア代表との近年の対戦で好成績を残している。直近16回の対戦では14勝を挙げており、現在はスロベニア相手に7連勝中だ。

主要大会の集計では、日本が7勝、スロベニアが2勝。VNLを中心とした近年の対戦では、日本が3-0または3-1で勝利するケースが目立っている。

直近では、2026年のVNL予選ラウンドで2度対戦し、いずれも日本が3-1で勝利。2024年のVNL準決勝でも日本が3-0で勝っており、相性の良さを示している。一方で、2021年のネーションズリーグ予選ラウンドでは0-3で敗れており、油断できない相手でもある。

項目 内容 直近16回の対戦 日本14勝、スロベニア2勝 現在の連勝記録 日本がスロベニア戦7連勝中 主要大会での集計 日本7勝、スロベニア2勝 2026年7月18日 日本 3-1 スロベニア(VNL予選ラウンド) 2026年6月14日 日本 3-1 スロベニア(VNL予選ラウンド) 2024年6月29日 日本 3-0 スロベニア(VNL準決勝) 2024年6月8日 日本 3-1 スロベニア(VNL予選) 2023年 日本 3-0 スロベニア(五輪予選／ワールドカップ準決勝) 2023年7月20日 日本 3-0 スロベニア(VNL準々決勝) 2021年6月22日 日本 0-3 スロベニア(ネーションズリーグ予選ラウンド)

バレー男子日本代表vsスロベニアの放送・配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、地上波のTBS系列で生中継される。放送は2026年8月2日(日)16:30から18:30までを予定しており、16:40の試合開始に先立って中継がスタートする。

中継では、元日本代表の清水邦広が解説を務め、原嘉孝(timelesz)が応援サポーターとして出演。実況はTBSの南波雅俊アナウンサー、現地スタジオには福澤達哉と御手洗菜々アナウンサーが登場する予定だ。

ネット配信では、『U-NEXT』で16:20からライブ配信予定。日本語実況・解説付きで視聴できるほか、TVerでもTBS系列の地上波放送に合わせてリアルタイム配信が予定されている。一方、BS-TBSやCSチャンネルでの中継予定は確認されていない。

放送・配信先 視聴可否 放送・配信時間 内容 TBS系列 ○ 2026年8月2日(日)16:30～18:30 地上波で生中継 U-NEXT ○ 2026年8月2日(日)16:20～ 日本語実況・解説付きでライブ配信予定 TVer ○ 2026年8月2日(日)16:30～18:30 地上波同時リアルタイム配信予定

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。