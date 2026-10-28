【10月28日】日本シリーズ第4戦は何時から？プレイボール時間・予告先発まとめ

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SMBC日本シリーズ2026の第4戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズが10月28日(水)にみずほPayPayドーム福岡で行われる。

本記事では、日本シリーズ2026第4戦のソフトバンク対DeNAの試合開始時間、予告先発について紹介する。

日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAは何時から開始？

2026年のSMBC日本シリーズ第4戦で、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

試合は10月28日(水)、みずほPayPayドーム福岡で開催され、18:00にプレーボール予定となっている。

項目 内容 対戦カード 福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ 開催日 2026年10月28日(水) 試合開始時間 18:00 会場 みずほPayPayドーム福岡

日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAの予告先発は？

2026年のSMBC日本シリーズでは、全試合で予告先発制度が採用される。

10月28日(水)に開催される第4戦の予告先発は、福岡ソフトバンクホークスが前田悠伍、横浜DeNAベイスターズが平良拳太郎と発表された。

チーム 予告先発 福岡ソフトバンクホークス 前田 悠伍 横浜DeNAベイスターズ 平良 拳太郎

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定

2026年のSMBC日本シリーズ第4戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、テレビでは日本テレビ系列、ネットではTVerとHuluでライブ視聴できる。

放送・配信 開始時刻 視聴内容 日本テレビ系列 17:53～ 地上波で全国生中継 TVer 17:53～ 登録不要・完全無料でライブ配信 Hulu 17:53～ 見放題プランに登録・スマートフォンやパソコンなどから視聴可能

TVerは無料でライブ配信

TVerでは、第4戦を17:53から無料ライブ配信する。

会員登録は不要で、スマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴可能だ。

ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、対応端末には注意したい。

Huluでもライブ配信

Huluでも、第4戦を17:53からライブ配信する。

Huluの見放題プランに登録することで、スマートフォンやパソコンなどから試合を視聴可能だ。

なお、第5戦はABEMAでのライブ配信が予定されている。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。