【10月28日】日本シリーズ第4戦は何時から？プレイボール時間・予告先発まとめ

SMBC日本シリーズ2026の第4戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズが10月28日(水)にみずほPayPayドーム福岡で行われる。
本記事では、日本シリーズ2026第4戦のソフトバンク対DeNAの試合開始時間、予告先発について紹介する。
日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAは何時から開始？
2026年のSMBC日本シリーズ第4戦で、福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦する。
試合は10月28日(水)、みずほPayPayドーム福岡で開催され、18:00にプレーボール予定となっている。
項目
内容
対戦カード
福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ
開催日
2026年10月28日(水)
試合開始時間
18:00
会場
みずほPayPayドーム福岡
日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAの予告先発は？
2026年のSMBC日本シリーズでは、全試合で予告先発制度が採用される。
10月28日(水)に開催される第4戦の予告先発は、福岡ソフトバンクホークスが前田悠伍、横浜DeNAベイスターズが平良拳太郎と発表された。
チーム
予告先発
福岡ソフトバンクホークス
前田 悠伍
横浜DeNAベイスターズ
平良 拳太郎
※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。
日本シリーズ第4戦 ソフトバンク対DeNAのテレビ放送・ネット配信予定
2026年のSMBC日本シリーズ第4戦、福岡ソフトバンクホークス対横浜DeNAベイスターズは、テレビでは日本テレビ系列、ネットではTVerとHuluでライブ視聴できる。
放送・配信
開始時刻
視聴内容
日本テレビ系列
17:53～
地上波で全国生中継
TVer
17:53～
登録不要・完全無料でライブ配信
17:53～
見放題プランに登録・スマートフォンやパソコンなどから視聴可能
TVerは無料でライブ配信
TVerでは、第4戦を17:53から無料ライブ配信する。
会員登録は不要で、スマートフォン、タブレット、パソコンのブラウザやアプリから視聴可能だ。
ただし、日本シリーズのライブ配信はTVerのテレビアプリおよびChromecastでは視聴できないため、対応端末には注意したい。
Huluでもライブ配信
Huluでも、第4戦を17:53からライブ配信する。
Huluの見放題プランに登録することで、スマートフォンやパソコンなどから試合を視聴可能だ。
なお、第5戦はABEMAでのライブ配信が予定されている。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第6戦」配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。