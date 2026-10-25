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SMBC日本シリーズ2026の第2戦、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスが10月25日(日)に横浜スタジアムで行われる。

本記事では、日本シリーズ2026第2戦のDeNA対ソフトバンクの試合開始時間について紹介する。

日本シリーズ第2戦 DeNA対ソフトバンクは何時から？

2026年のSMBC日本シリーズ第2戦、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、10月25日(日)に横浜スタジアムで開催される。

試合は18:00にプレーボール予定となっている。

項目 内容 対戦カード 横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス 開催日 2026年10月25日(日) 試合開始時間 18:00 会場 横浜スタジアム

日本シリーズ第2戦 DeNA対ソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定

2026年のSMBC日本シリーズ第2戦、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、10月25日(日)18:00に横浜スタジアムでプレーボール予定となっている。

テレビではTBS系列とNHK BS、ネットではTVerとU-NEXTでライブ視聴できる。

放送・配信 開始時刻 視聴方法・特徴 TBS系列 17:45～ 地上波で生中継 NHK BS — BSで生中継 TVer 17:45～ 無料ライブ配信。会員登録不要 U-NEXT 17:45～ CMなしの完全ノーカット配信。31日間無料トライアルあり

U-NEXTはCMなしで完全ノーカット配信

U-NEXTでも、第2戦を17:45からライブ配信する。

U-NEXTでは地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合終了後のヒーローインタビューまで視聴できる。

また、初回31日間無料トライアルを利用すれば、無料期間中は対象試合を追加料金なしで視聴可能となっている。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。