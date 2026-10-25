SMBC日本シリーズ2026の第2戦、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスが10月25日(日)に横浜スタジアムで行われる。
本記事では、日本シリーズ2026第2戦のDeNA対ソフトバンクの試合開始時間について紹介する。
日本シリーズ第2戦 DeNA対ソフトバンクは何時から？
2026年のSMBC日本シリーズ第2戦、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、10月25日(日)に横浜スタジアムで開催される。
試合は18:00にプレーボール予定となっている。
項目
内容
対戦カード
横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス
開催日
2026年10月25日(日)
試合開始時間
18:00
会場
横浜スタジアム
日本シリーズ第2戦 DeNA対ソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定
2026年のSMBC日本シリーズ第2戦、横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは、10月25日(日)18:00に横浜スタジアムでプレーボール予定となっている。
テレビではTBS系列とNHK BS、ネットではTVerとU-NEXTでライブ視聴できる。
放送・配信
開始時刻
視聴方法・特徴
TBS系列
17:45～
地上波で生中継
NHK BS
—
BSで生中継
TVer
17:45～
無料ライブ配信。会員登録不要
17:45～
CMなしの完全ノーカット配信。31日間無料トライアルあり
U-NEXTはCMなしで完全ノーカット配信
U-NEXTでも、第2戦を17:45からライブ配信する。
U-NEXTでは地上波のようなCMが入らない完全ノーカット配信となっており、試合終了後のヒーローインタビューまで視聴できる。
また、初回31日間無料トライアルを利用すれば、無料期間中は対象試合を追加料金なしで視聴可能となっている。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
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【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
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『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。