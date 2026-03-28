日本代表とスコットランド代表のキリンワールドチャレンジ2026(国際親善試合)は、『U-NEXT』でも中継される。

本記事では、スコットランドvs日本の『U-NEXT』視聴方法、見逃し配信期間を紹介する。

スコットランドvs日本のU-NEXT見逃し配信情報

スコットランドvs日本は、日本時間3月29日(日)午前2:00にキックオフを予定。試合はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークで行われる。キリンワールドチャレンジ2026として開催されるが、両国ともに2026年北中米ワールドカップ(W杯)の出場権を獲得しており、本大会に向けた重要な国際親善試合となる。

試合の模様は、ネット『U-NEXT』でもライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』の中継では、元日本代表の中村俊輔氏が初めて日本代表の解説を務めるほか、中山雅史氏と戸田和幸氏も出演。実況に野村明弘を迎える豪華な陣容となっている。

ライブ配信は3月29日(日)午前1:30に配信開始、見逃し配信は4月12日(日)23:59まで視聴可能となっている。

番組名：日本 VS スコットランド 3/29 [国際親善試合]

ライブ開催日時：3月29日(日)午前1:30配信開始｜午前2:00開演予定

解説：中村俊輔、戸田和幸、中山雅史

実況：野村明弘

見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第～4月12日(日)23:59

※すべて日本時間。

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

スコットランドvs日本が見られるU-NEXTプランは？

スコットランドvs日本の『U-NEXT』中継は、映画やドラマ・アニメなどの見放題作品が見られる「月額プラン(31日間無料トライアル)」と、プレミアリーグやラ・リーガなどが見られるサッカー特化型のプラン「サッカーパック」の両方で視聴可能。スコットランドvs日本は見放題作品であり、「月額プラン」の31日間無料トライアル中に視聴できる対象作品となっている。

両プランの特徴や料金は以下の通り。

プラン 月額(税込) 特徴 月額プラン 2,189円 ・31日間無料トライアルあり

・映画やドラマ、アニメなどの見放題作品が視聴可能 サッカーパック 2,600円 ・プレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディビジなどが視聴可能

・月額プランとのセットで初月実質1,400円～

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

スコットランドvs日本のその他の中継局は？

スコットランドvs日本は、地上波『NHK総合』とネット『NHK ONE』でも生中継・ライブ配信が行われる。『NHK ONE』でも放送終了から1週間後まで見逃し視聴が可能だ。なお、『NHK』では解説を林陵平氏、実況を佐々生佳典氏、リポーターを下境秀幸氏が務める。

スコットランドvs日本のおすすめ視聴方法

U-NEXT

スコットランド戦に加え、4月1日開催予定のイングランド代表戦も地上波『NHK』でも視聴できるが、ネット『U-NEXT』でも視聴可能だ。配信開始時間がやや早めであることから、番組ではより詳細な事前情報や分析が伝えられるとみられる。

また、『U-NEXT』では2試合ともに元日本代表の中村俊輔氏、中山雅史氏、戸田和幸氏が解説を担当。特に中村俊輔氏は今シリーズが初の日本代表戦解説となる。

『U-NEXT』の中継は、プレミアリーグなどが見られる「サッカーパック」と、ドラマや映画・アニメなどの見放題作品が楽しめる「月額プラン」のどちらに加入していても視聴することが可能。「月額プラン」には31日間無料トライアルがあり、期間中は対象の見放題作品(イングランド＆スコットランド戦含む)が追加料金なしで視聴できる。

■U-NEXT 31日間無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

■U-NEXTサッカーパック登録方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

2026年北中米ワールドカップ(W杯)は日本時間で深夜～正午ごろの開催がメインとなるため、外出予定がある場合は視聴用の通信容量を確保しておくと安心だ。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

【5月11日まで限定】U-NEXT MOBILE加入でスマホ代10カ月相当分のポイントをプレゼント！

U-NEXT

2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。

キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当となる。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。

キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

U-NEXT MOBILEキャンペーン参加方法

有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能 キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！

※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。

※利用いただいているU-NEXT アカウントによっては、U-NEXT MOBILEに申し込めない場合があります。

※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。

※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。

日本代表の最新情報

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。