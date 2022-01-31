サッカー日本代表とサウジアラビア代表の最新FIFAランキングは何位？ワールドカップ・アジア最終予選

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【日本対サウジアラビア 最新情報】サッカー・カタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第8節、日本代表vsサウジアラビア代表の最新FIFAランクを紹介。

カタールW杯アジア最終予選第8節、日本vsサウジアラビアが2022年2月1日(火)に開催される。

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本記事では、2月1日に激突する両者の最新FIFAランキングを紹介する。

目次

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日本とサウジアラビアのFIFAランキングは？

FIFA（国際サッカー連盟）が2021年12月23日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の26位、サウジアラビアはアジア勢6番手の51位となっている。

■アジア勢のFIFAランク

順位ポイント前回ポイント
21 イラン 1557.58 1557.58
26 日本 1531.53 1531.53
33 韓国1507.24 1507.24
35 オーストラリア 1484.88 1484.88
48 カタール 1437.91 1431.01
51 サウジアラビア 1434.71 1441.17
69 アラブ首長国連邦 1350.39 1350.41
74 中国1337.33 1337.33
75 イラク 1333.03 1335.58
79 オマーン 1306.01 1307.09
84 ウズベキスタン 1274.58 1274.58
86 シリア 1268.54 1269.96
90 ヨルダン 1255.69 1252.95
91 バーレーン 1252.19 1255.75
95 レバノン 1233 1233.76
96 キルギス1228.69 1228.69
98 ベトナム 1212.54 1209.22
99 パレスチナ 1208.9 1211.32

※2021年12月23日（木）発表

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