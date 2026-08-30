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20260815 japana rui hachimura(C)Getty images
【8/31(月)19:10 日本対カタール】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Tsutomu Maeda

バスケットボール日本代表vsカタール代表の地上波テレビ放送・BS/CS中継はある？｜ワールドカップアジア地区予選

【八村塁 出場予定】バスケットボール・ワールドカップ(W杯)アジア地区予選、男子日本代表vsカタール代表の地上波テレビ放送、BS・CS衛星中継はある？中継局一覧を紹介。

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バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選でカタール代表と対戦する。

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本記事では、バスケ男子日本代表vsカタール代表の地上波・BS・CSのテレビ放送予定を紹介する。

バスケ男子日本vsカタールの日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4でカタール代表とホームで対戦する。

試合は2026年8月31日(月)19:10にティップオフ予定。会場は東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOとなる。

項目

内容

大会

FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window4

対戦カード

日本 vs カタール

日程

2026年8月31日(月)

ティップオフ時刻

19:10

会場

TOYOTA ARENA TOKYO
(東京都江東区)

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バスケ男子日本vsカタールの地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4で行われる男子日本代表vsカタール代表は、地上波テレビ『日本テレビ系列』で生中継される。放送開始時間はティップオフ10分前の19:00予定だ。

一方、BS・CSでの中継予定はない。テレビ以外では『TVer』が『日本テレビ』の放送を同時配信するほか、『DAZN』でも18:40からライブ配信される。なお、DAZNでは日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯予選の試合もライブ配信予定となっている。

放送・配信

形態

番組開始

視聴可否

DAZN

ネット

8月31日(月)18:40～


ライブ配信

日本テレビ系列

地上波

8月31日(月)19:00～


生中継

TVer

ネット

8月31日(月)19:00～


日本テレビ同時配信

BS

衛星放送

-

×

CS

衛星放送

-

×

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【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

DAZN』では、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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