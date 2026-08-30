バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選でカタール代表と対戦する。

本記事では、バスケ男子日本代表vsカタール代表の地上波・BS・CSのテレビ放送予定を紹介する。

バスケ男子日本vsカタールの日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4でカタール代表とホームで対戦する。

試合は2026年8月31日(月)19:10にティップオフ予定。会場は東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOとなる。

項目 内容 大会 FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window4 対戦カード 日本 vs カタール 日程 2026年8月31日(月) ティップオフ時刻 19:10 会場 TOYOTA ARENA TOKYO

(東京都江東区)

バスケ男子日本vsカタールの地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4で行われる男子日本代表vsカタール代表は、地上波テレビ『日本テレビ系列』で生中継される。放送開始時間はティップオフ10分前の19:00予定だ。

一方、BS・CSでの中継予定はない。テレビ以外では『TVer』が『日本テレビ』の放送を同時配信するほか、『DAZN』でも18:40からライブ配信される。なお、DAZNでは日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯予選の試合もライブ配信予定となっている。

放送・配信 形態 番組開始 視聴可否 DAZN ネット 8月31日(月)18:40～ 〇

ライブ配信 日本テレビ系列 地上波 8月31日(月)19:00～ 〇

生中継 TVer ネット 8月31日(月)19:00～ 〇

日本テレビ同時配信 BS 衛星放送 - × CS 衛星放送 - ×

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