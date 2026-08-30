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20260815 rui hachimura(C)Getty images
【8/31(月)19:10 日本対カタール】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Tsutomu Maeda

【バスケットボール男子】日本代表vsカタール代表は何時から？会場・試合開始時間まとめ

【八村塁 出場予定】バスケットボール・ワールドカップ(W杯)アジア地区予選、男子日本代表対カタール代表のティップオフは何時から？試合会場や開始時刻を紹介。

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本記事では、日本vsカタールの開始時間や会場を紹介する。

バスケ男子日本vsカタールの会場は？

TOYOTA ARENA TOKYOGetty Images

日本vsカタールは、東京都江東区にあるTOYOTA ARENA TOKYOで開催。B.LEAGUEのアルバルク東京と東京サンロッカーズがホームアリーナとして使用しているほか、バレーボールSV.LEAGUEの東京グレートベアーズも本拠地として使用することがある。

開場2025年10月3日の新しい会場で、最大収容人員数は11,000人。なお、土地および建物はトヨタ自動車株式会社の所有となっている。

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バスケ男子日本vsカタールは何時から？試合開始時間

日本vsカタールは、8月31日(月)に開催。試合の開始時刻は19:10予定となっている。

また、中継はテレビ放送が地上波『日本テレビ系列』、ネット配信が『DAZN』と『TVer』で実施予定となっている。なお、『DAZN』では日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯予選の試合もライブ配信予定となっている。

大会

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

FIBAバスケットボールワールドカップ2027
アジア地区予選　Window4

2026/8/31(月)
19:10

日本代表
vs
カタール代表

日本テレビ系列

DAZN
TVer

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バスケ男子日本vsカタールのおすすめ視聴方法

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また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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