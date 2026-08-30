バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選のWindow4でカタール代表と対戦する。
本記事では、日本vsカタールの開始時間や会場を紹介する。
バスケ男子日本vsカタールの会場は？Getty Images
日本vsカタールは、東京都江東区にあるTOYOTA ARENA TOKYOで開催。B.LEAGUEのアルバルク東京と東京サンロッカーズがホームアリーナとして使用しているほか、バレーボールSV.LEAGUEの東京グレートベアーズも本拠地として使用することがある。
開場2025年10月3日の新しい会場で、最大収容人員数は11,000人。なお、土地および建物はトヨタ自動車株式会社の所有となっている。
バスケ男子日本vsカタールは何時から？試合開始時間
日本vsカタールは、8月31日(月)に開催。試合の開始時刻は19:10予定となっている。
また、中継はテレビ放送が地上波『日本テレビ系列』、ネット配信が『DAZN』と『TVer』で実施予定となっている。なお、『DAZN』では日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯予選の試合もライブ配信予定となっている。
大会
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
FIBAバスケットボールワールドカップ2027
2026/8/31(月)
日本代表
日本テレビ系列
DAZN
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