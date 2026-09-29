バレー男子日本代表vsパキスタンの地上波テレビ放送・TVer無料配信は？│アジア大会第3戦

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド第3戦でパキスタン代表と対戦する。

本記事では、バレー男子日本代表vsパキスタンのアジア大会第3戦について、試合日程、地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無紹介する。

バレー男子日本代表vsパキスタンはいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選プールA第3戦でパキスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月29日(火)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子バレーボール 予選プールA 第3戦

対戦カード

日本 vs パキスタン

日程

2026年9月29日(火)

試合開始

19:20～

会場

岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

バレー男子日本代表vsパキスタンの地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

9月29日(火)に行われる日本vsパキスタンは、TBS系列による地上波テレビ放送は予定されていない。

TVerでも無料リアルタイム配信は予定されておらず、テレビやTVerで試合を生視聴することはできない。

一方、U-NEXTでは19:00からライブ配信予定。19:20の試合開始からリアルタイムで視聴できるほか、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定となっている。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 － 地上波テレビ放送予定なし TVer － 無料配信予定なし U-NEXT 19:00～ ライブ配信・見逃し配信予定

バレー男子日本vsパキスタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。