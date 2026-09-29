あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v China - Men's International Volleyball Game TwoGetty Images Sport
男子バレー第3戦は地上波なし！日本対パキスタンはU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

バレー男子日本代表vsパキスタンの地上波テレビ放送・TVer無料配信は？│アジア大会第3戦

【9月29日】バレー男子日本代表vsパキスタンのテレビ放送・TVer無料配信は？アジア大会第3戦の視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド第3戦でパキスタン代表と対戦する。

男子バレー第3戦は地上波なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、バレー男子日本代表vsパキスタンのアジア大会第3戦について、試合日程、地上波テレビ放送、TVer無料配信の有無紹介する。

バレー男子日本代表vsパキスタンはいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選プールA第3戦でパキスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月29日(火)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

  • 大会
    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • ラウンド
    男子バレーボール 予選プールA 第3戦
  • 対戦カード
    日本 vs パキスタン
  • 日程
    2026年9月29日(火)
  • 試合開始
    19:20～
  • 会場
    岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
男子バレー第3戦は地上波なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バレー男子日本代表vsパキスタンの地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

9月29日(火)に行われる日本vsパキスタンは、TBS系列による地上波テレビ放送は予定されていない。

TVerでも無料リアルタイム配信は予定されておらず、テレビやTVerで試合を生視聴することはできない。

一方、U-NEXTでは19:00からライブ配信予定。19:20の試合開始からリアルタイムで視聴できるほか、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定となっている。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

TBS系列

地上波テレビ放送予定なし

TVer

無料配信予定なし

U-NEXT

19:00～

ライブ配信・見逃し配信予定

男子バレー第3戦は地上波なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バレー男子日本vsパキスタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【アジア大会】男子バレー第3戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー