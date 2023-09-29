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【10月1日】日本vs朝鮮民主主義人民共和国のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜アジア競技大会・男子サッカー準々決勝

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アジア競技大会・中国杭州の男子サッカー準々決勝、日本対朝鮮民主主義人民共和国のテレビ放送・ネット配信、無料視聴方法、日程、キックオフ時間を紹介。

「アジア大会 中国・杭州」の男子サッカー競技・準々決勝、日本vs朝鮮民主主義人民共和国が10月1日(日)に開催される。

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本記事では、日本vs朝鮮民主主義人民共和国の試合日程、キックオフ時間、放送/配信予定、無料視聴方法を紹介していく。

日本vs朝鮮民主主義人民共和国｜試合日程・キックオフ時間

アジア競技大会の男子サッカーには、パリ五輪世代のU-22日本代表が参加している。

  • 大会：アジア大会 中国・杭州 男子サッカー競技
  • 日時：2023年10月1日(日) 20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：日本 vs 朝鮮民主主義人民共和国
  • 会場：杭州オリンピック・スポーツ・エキスポセンター（中国・杭州）

日本vs朝鮮民主主義人民共和国｜放送・配信予定

・U-NEXT
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・TBS

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

日本vs朝鮮民主主義人民共和国の無料視聴方法

アジア競技大会・男子サッカーの日本vs朝鮮民主主義人民共和国は、ネット動画配信サービス『U-NEXT』、地上波『TBS系列』がライブ配信・中継する。

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※本ページの情報は2023年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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