サッカー日本代表vsスウェーデン代表の通算対戦成績は？過去の試合結果・勝敗データまとめ

欧州の強豪として知られるスウェーデンと日本代表は2026年W杯で対戦することが決定した。
本記事では、サッカー日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績について紹介する。
サッカー日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績は？
サッカー日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績は、これまでに5試合が行われ、日本の1勝3分け1敗とほぼ互角の結果となっている。なお、1996年のPK戦決着を敗戦として扱う場合は、1勝2分け2敗とする見方もあり、記録の解釈によって若干の違いがある。
両国の初対戦は1936年のベルリン五輪。当時、日本が欧州勢から挙げた歴史的な勝利として知られる一戦であり、現在でも語り継がれる試合のひとつとなっている。その後も国際大会や親善試合で対戦を重ねてきたが、いずれも接戦が多く、実力差は拮抗している。
直近の対戦は2002年の国際親善試合で、1-1の引き分け。以降は長らく対戦がなかったが、2026年FIFAワールドカップではグループステージで同組となり、約24年ぶりの再戦が実現することとなった。
過去の対戦では引き分けが多く、スコアも僅差に収まる傾向が見られる。2026年大会でも接戦が予想され、日本にとってはグループ突破を左右する重要な一戦となる。
|日付
|大会
|試合結果
|1936年8月4日
|ベルリン五輪
|日本 3-2 スウェーデン
|1995年6月10日
|アンブロ・カップ
|日本 2-2 スウェーデン
|1996年2月22日
|カールスバーグ・カップ
|日本 1-1(PK4-5) スウェーデン
|1997年2月13日
|キングス・カップ
|日本 0-1 スウェーデン
|2002年5月25日
|国際親善試合
|日本 1-1 スウェーデン
サッカー日本代表とスウェーデン代表はいつ？
サッカー日本代表とスウェーデン代表の次回対戦は、2026年6月26日(金)午前8:00(日本時間)にキックオフ予定となっている。この一戦は、FIFAワールドカップ2026のグループステージ(グループF)第3戦として行われる重要な試合だ。
開催地はアメリカ・ダラスに位置するダラス・スタジアム。現地時間では6月25日に実施される試合であり、グループステージ突破を左右する最終戦として大きな注目を集めている。
日本代表にとっては、オランダ、チュニジアとの試合を経て迎えるグループ最終戦となる可能性が高く、順位争いの行方を決定づける一戦となる見込みだ。過去の対戦成績が拮抗している両国だけに、今大会でも接戦が予想される。
|項目
|内容
|試合日程
|2026年6月26日(金)
|キックオフ
|午前8:00(日本時間)
|大会
|FIFAワールドカップ2026
|ラウンド
|グループステージ第3戦
|会場
|ダラス・スタジアム(アメリカ)
サッカー日本代表とスウェーデン代表の放送・配信予定は？
サッカー日本代表とスウェーデン代表の一戦は、2026年6月26日(金)に開催されるFIFAワールドカップ2026のグループステージ第3戦として行われる。この試合は国内でも注目度が高く、テレビ放送とネット配信の両方で視聴可能となっている。
地上波ではNHK総合が生中継を予定しており、日本代表戦をテレビでリアルタイム視聴できる。一方、インターネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施予定。スマートフォンやPCからも視聴できるため、外出先でも試合を追うことが可能だ。
グループステージ最終戦という位置付けもあり、試合結果が決勝トーナメント進出に直結する可能性が高い重要な一戦となる。視聴環境を事前に整え、見逃さずチェックしておきたい。
|試合
|日時(日本時間)
|対戦カード
|会場
|放送・配信
|第3戦
|6月26日(金) 8:00
|日本 vs スウェーデン
|ダラス・スタジアム
|NHK総合／DAZN
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