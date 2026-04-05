サッカー日本代表vsスウェーデン代表の通算対戦成績は？過去の試合結果・勝敗データまとめ

欧州の強豪として知られるスウェーデンと日本代表は2026年W杯で対戦することが決定した。

本記事では、サッカー日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績について紹介する。

サッカー日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績は？

サッカー日本代表とスウェーデン代表の通算対戦成績は、これまでに5試合が行われ、日本の1勝3分け1敗とほぼ互角の結果となっている。なお、1996年のPK戦決着を敗戦として扱う場合は、1勝2分け2敗とする見方もあり、記録の解釈によって若干の違いがある。

両国の初対戦は1936年のベルリン五輪。当時、日本が欧州勢から挙げた歴史的な勝利として知られる一戦であり、現在でも語り継がれる試合のひとつとなっている。その後も国際大会や親善試合で対戦を重ねてきたが、いずれも接戦が多く、実力差は拮抗している。

直近の対戦は2002年の国際親善試合で、1-1の引き分け。以降は長らく対戦がなかったが、2026年FIFAワールドカップではグループステージで同組となり、約24年ぶりの再戦が実現することとなった。

過去の対戦では引き分けが多く、スコアも僅差に収まる傾向が見られる。2026年大会でも接戦が予想され、日本にとってはグループ突破を左右する重要な一戦となる。

日付 大会 試合結果 1936年8月4日 ベルリン五輪 日本 3-2 スウェーデン 1995年6月10日 アンブロ・カップ 日本 2-2 スウェーデン 1996年2月22日 カールスバーグ・カップ 日本 1-1(PK4-5) スウェーデン 1997年2月13日 キングス・カップ 日本 0-1 スウェーデン 2002年5月25日 国際親善試合 日本 1-1 スウェーデン

サッカー日本代表とスウェーデン代表はいつ？

サッカー日本代表とスウェーデン代表の次回対戦は、2026年6月26日(金)午前8:00(日本時間)にキックオフ予定となっている。この一戦は、FIFAワールドカップ2026のグループステージ(グループF)第3戦として行われる重要な試合だ。

開催地はアメリカ・ダラスに位置するダラス・スタジアム。現地時間では6月25日に実施される試合であり、グループステージ突破を左右する最終戦として大きな注目を集めている。

日本代表にとっては、オランダ、チュニジアとの試合を経て迎えるグループ最終戦となる可能性が高く、順位争いの行方を決定づける一戦となる見込みだ。過去の対戦成績が拮抗している両国だけに、今大会でも接戦が予想される。

項目 内容 試合日程 2026年6月26日(金) キックオフ 午前8:00(日本時間) 大会 FIFAワールドカップ2026 ラウンド グループステージ第3戦 会場 ダラス・スタジアム(アメリカ)

サッカー日本代表とスウェーデン代表の放送・配信予定は？

サッカー日本代表とスウェーデン代表の一戦は、2026年6月26日(金)に開催されるFIFAワールドカップ2026のグループステージ第3戦として行われる。この試合は国内でも注目度が高く、テレビ放送とネット配信の両方で視聴可能となっている。

地上波ではNHK総合が生中継を予定しており、日本代表戦をテレビでリアルタイム視聴できる。一方、インターネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施予定。スマートフォンやPCからも視聴できるため、外出先でも試合を追うことが可能だ。

グループステージ最終戦という位置付けもあり、試合結果が決勝トーナメント進出に直結する可能性が高い重要な一戦となる。視聴環境を事前に整え、見逃さずチェックしておきたい。

試合 日時(日本時間) 対戦カード 会場 放送・配信 第3戦 6月26日(金) 8:00 日本 vs スウェーデン ダラス・スタジアム NHK総合／DAZN

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