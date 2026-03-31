日本代表vsイングランド代表の通算対戦成績は？過去の試合結果・勝敗データまとめ

サッカー日本代表とイングランド代表は、これまで国際親善試合などで対戦してきたカードのひとつだ。世界有数の強豪として知られるイングランドに対し、日本がどのような戦いを見せてきたのかは、ファンにとっても関心の高いポイントとなっている。

本記事では、日本代表とイングランド代表のこれまでの通算対戦成績について紹介する。

日本代表vsイングランド代表の通算対戦成績は？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)とイングランド代表は、これまで国際Aマッチで3度対戦している。通算成績は日本の0勝1分2敗で、イングランドが優位に立っている状況だ。

総得点は日本が3得点、イングランドが5得点。日本はこれまで一度も勝利を挙げられておらず、欧州屈指の強豪との対戦では苦戦が続いている。ただし、2004年の対戦では引き分けに持ち込むなど、一定の手応えを示した試合も存在する。

過去の対戦はいずれも国際親善試合や大会の一環として行われており、欧州開催の試合が中心となっている。以下にこれまでの対戦結果をまとめる。

試合日 大会 対戦カード スコア 開催地 1995年6月3日 アンブロカップ イングランド vs 日本 2-1 ロンドン 2004年6月1日 国際親善試合 イングランド vs 日本 1-1 マンチェスター 2010年5月30日 国際親善試合 日本 vs イングランド 1-2 グラーツ

イングランド戦のテレビ放送・ネット放送は？

日本代表のイングランド戦は、地上波では『NHK』が生中継を実施し、インターネットでは『NHK ONE』および『U-NEXT』でライブ配信が行われる予定となっている。

テレビ放送は『NHK Eテレ』で視聴可能。ネット配信については『NHK ONE』で同時配信および見逃し視聴に対応するほか、『U-NEXT』でもライブ・見逃し配信が提供される。

『U-NEXT』は「月額プラン(31日間無料トライアル対象)」または「サッカーパック」のいずれかに加入していれば視聴可能。追加料金なしで試合を視聴できる点も特徴となっている。

試合 チャンネル 形態 中継開始 イングランド vs 日本

4/1(水)午前3:45- U-NEXT 月額プラン

(31日間無料トライアル期間を含む) ネット 午前3:15 サッカーパック NHK NHK Eテレ テレビ 午前3:30 NHK ONE ネット

※すべて日本時間。

※中継予定は変更となる可能性あり。最新情報は各公式サイトを確認する必要がある。

イングランド戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、日本代表のイングランド戦は地上波『NHK』でも視聴できるが、ネット配信『U-NEXT』での視聴も有力な選択肢となる。配信開始がテレビ中継より早いため、キックオフ前の情報や分析を含めて試合をより深く楽しめる点が特徴だ。

『U-NEXT』では、元日本代表の中村俊輔氏、中山雅史氏、戸田和幸氏が解説を担当。実績ある解説陣による専門的な視点で、試合の見どころをより詳細に把握できる。

視聴は「サッカーパック」または「月額プラン」のどちらでも対応しており、「月額プラン」には31日間の無料トライアルが用意されている。期間内であれば追加料金なしで対象コンテンツを視聴できるため、コストを抑えて観戦できる点もメリットとなる。

■U-NEXT 31日間無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】無料トライアル登録ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」を選択 必要情報および支払い方法を入力 登録完了 そのまま視聴可能

※無料トライアル期間中の解約が可能。期間終了後は月額2,189円(税込)が発生する。

■U-NEXTサッカーパック登録方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

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U-NEXT

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キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

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日本代表の最新情報

※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。