サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ最多5度の優勝を誇るブラジル代表とこれまで国際親善試合や国際大会で対戦してきた。

本記事では、日本代表とブラジル代表の通算対戦成績を紹介する。

サッカー日本代表 ブラジル代表との通算対戦成績は？

サッカー日本代表とブラジル代表の国際Aマッチにおける通算対戦成績は、日本の1勝2分け11敗となっている。

日本は長年にわたってブラジルから勝利を挙げられず、2022年までの対戦成績は0勝2分け11敗だった。しかし、2025年10月に行われたキリンチャレンジカップ2025では、0-2の劣勢から後半に3ゴールを奪い、3-2で逆転勝利。国際Aマッチでは14度目の対戦にして、ブラジルから歴史的な初白星を挙げた。

過去2度の引き分けはいずれもFIFAコンフェデレーションズカップで記録している。2001年大会では0-0、2005年大会では中村俊輔と大黒将志が得点を挙げ、当時の世界王者を相手に2-2で引き分けた。

FIFAワールドカップ本大会では、2006年ドイツ大会のグループステージ第3戦で対戦。玉田圭司のゴールで日本が先制したものの、その後に4失点を喫し、1-4で敗れている。

なお、国際Aマッチの通算成績には含まれないが、1996年のアトランタ五輪ではU-23日本代表がブラジルを1-0で撃破。伊東輝悦の決勝ゴールによるこの勝利は、「マイアミの奇跡」として広く知られている。

対戦数 日本の勝利 引き分け 日本の敗戦 14試合 1勝 2分け 11敗

ワールドカップ 日本代表対ブラジル代表の試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)2:00にキックオフを迎える。現地時間では6月29日(月)の開催となる。

試合会場は、アメリカ・テキサス州ヒューストンにあるヒューストン・スタジアム(NRGスタジアム)。日本にとっては、優勝候補の一角であるブラジルを相手に、ベスト16進出を懸けて臨む大一番となる。

大会：FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

試合日時：2026年6月30日(火)2:00

会場：ヒューストン・スタジアム(NRGスタジアム)

開催地：アメリカ・テキサス州ヒューストン

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