ラグビー日本代表 最新メンバーリスト｜2025年代表選手一覧・所属チーム・出身校・身長体重まとめ

ラグビー日本代表が、リポビタンDチャレンジカップ2025で南アフリカ代表と対戦する。
本記事では、ラグビー日本代表の最新メンバーを紹介する。
南アフリカ戦の日程は？
リポビタンDチャレンジカップ2025の南アフリカ戦は、日本時間2025年11月2日(日)午前1:10にキックオフを予定している。舞台となるのは、イギリス・ロンドンにあるウェンブリー・スタジアムだ。
日時
テレビ
ネット
|11/2(日)
1:10
※放送/配信予定は変更の可能性あり
ラグビー日本代表メンバーリスト
リポビタンDチャレンジカップ2025の南アフリカ代表に臨む日本代表の登録メンバーは以下の通り。
|番号
|名前
|所属チーム
|出身校
|身長(cm)
|体重(kg)
|生年月日
|1
|小林 賢太
|東京サントリーサンゴリアス
|早稲田大学
|181
|113
|1999/6/2
|2
|佐藤 健次
|埼玉パナソニックワイルドナイツ
|早稲田大学
|177
|108
|2003/1/4
|3
|竹内 柊平
|東京サントリーサンゴリアス
|九州共立大学
|183
|115
|1997/12/9
|4
|ジャック・コーネルセン
|埼玉パナソニックワイルドナイツ
|クインズランド大学
|195
|110
|1994/10/13
|5
|ワーナー・ディアンズ
|東芝ブレイブルーパス東京
|流通経済大学付属柏高校
|201
|117
|2002/4/11
|6
|ベン・ガンター
|埼玉パナソニックワイルドナイツ
|ブリスベンボーイズカレッジ[AUS] Brisbane Boys' College
|195
|120
|1997/10/24
|7
|下川 甲嗣
|東京サントリーサンゴリアス
|早稲田大学
|188
|105
|1999/1/17
|8
|リーチ マイケル
|東芝ブレイブルーパス東京
|東海大学
|189
|113
|1988/10/7
|9
|藤原 忍
|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|天理大学
|171
|76
|1999/2/8
|10
|李 承信
|コベルコ神戸スティーラーズ
|大阪朝鮮高級学校
|176
|86
|2001/1/13
|11
|長田 智希
|埼玉パナソニックワイルドナイツ
|早稲田大学
|179
|90
|1999/11/25
|12
|チャーリー・ローレンス
|三菱重工相模原ダイナボアーズ
|ハミルトンボーイズ高校
|170
|89
|1998/5/27
|13
|ディラン・ライリー
|埼玉パナソニックワイルドナイツ
|ボンド大学
|187
|102
|1997/5/2
|14
|石田 吉平
|横浜キヤノンイーグルス
|明治大学
|167
|75
|2000/4/28
|15
|矢崎 由高
|早稲田大学
|桐蔭学園高校
|180
|86
|2004/5/12
|16
|平生 翔大
|東京サントリーサンゴリアス
|関西学院大学
|174
|103
|2002/10/11
|17
|祝原 涼介
|横浜キヤノンイーグルス
|明治大学
|184
|115
|1996/10/6
|18
|為房 慶次朗
|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|明治大学
|180
|108
|2001/9/3
|19
|タイラー・ポール
|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|ネルソン・マンデラ大学
|195
|111
|1995/1/20
|20
|マキシ ファウルア
|クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
|天理大学
|187
|112
|1997/1/20
|21
|福田 健太
|東京サントリーサンゴリアス
|明治大学
|173
|83
|1996/12/19
|22
|サム・グリーン
|静岡ブルーレヴズ
|ブリスベングラマー高校
|178
|85
|1994/8/16
|23
|ティエナン・コストリー
|コベルコ神戸スティーラーズ
|IPU環太平洋大学
|192
|102
|2000/6/14
ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法
ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。