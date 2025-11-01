このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ラグビー日本代表 最新メンバーリスト｜2025年代表選手一覧・所属チーム・出身校・身長体重まとめ

【パシフィックネーションズカップ2025決勝戦】ラグビー日本代表 最新メンバーリスト｜2025年代表選手23名の所属チーム・出身校・身長体重・キャップ数まとめ

11/1(土)25時10分～ラグビー日本代表vs南アフリカ代表
Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

ラグビー日本代表が、リポビタンDチャレンジカップ2025で南アフリカ代表と対戦する。

本記事では、ラグビー日本代表の最新メンバーを紹介する。

南アフリカ戦の日程は？

リポビタンDチャレンジカップ2025の南アフリカ戦は、日本時間2025年11月2日(日)午前1:10にキックオフを予定している。舞台となるのは、イギリス・ロンドンにあるウェンブリー・スタジアムだ。

日時

テレビ
(地上波/衛星)

ネット
(スマホ/タブレット)

11/2(日)
1:10

※放送/配信予定は変更の可能性あり

ラグビー日本代表メンバーリスト

リポビタンDチャレンジカップ2025の南アフリカ代表に臨む日本代表の登録メンバーは以下の通り。

番号名前所属チーム出身校身長(cm)体重(kg)生年月日
小林 賢太  東京サントリーサンゴリアス 早稲田大学 181 113 1999/6/2 
佐藤 健次  埼玉パナソニックワイルドナイツ 早稲田大学 177 108 2003/1/4 
竹内 柊平 東京サントリーサンゴリアス 九州共立大学 183 115 1997/12/9 
ジャック・コーネルセン 埼玉パナソニックワイルドナイツ クインズランド大学 195 110 1994/10/13 
ワーナー・ディアンズ東芝ブレイブルーパス東京 流通経済大学付属柏高校 201 117 2002/4/11 
ベン・ガンター  埼玉パナソニックワイルドナイツ ブリスベンボーイズカレッジ[AUS]  Brisbane Boys' College 195 120 1997/10/24 
下川 甲嗣 東京サントリーサンゴリアス  早稲田大学 188 105 1999/1/17 
リーチ マイケル 東芝ブレイブルーパス東京 東海大学 189 113 1988/10/7 
藤原 忍  クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 天理大学 171 76 1999/2/8 
10 李 承信コベルコ神戸スティーラーズ 大阪朝鮮高級学校 176 86 2001/1/13 
11 長田 智希 埼玉パナソニックワイルドナイツ 早稲田大学 179 90 1999/11/25 
12 チャーリー・ローレンス 三菱重工相模原ダイナボアーズ ハミルトンボーイズ高校 170 89 1998/5/27 
13 ディラン・ライリー埼玉パナソニックワイルドナイツ ボンド大学 187 102 1997/5/2 
14 石田 吉平 横浜キヤノンイーグルス 明治大学 167 75 2000/4/28 
15 矢崎 由高 早稲田大学 桐蔭学園高校 180 86 2004/5/12 
16 平生 翔大  東京サントリーサンゴリアス 関西学院大学 174 103 2002/10/11 
17 祝原 涼介  横浜キヤノンイーグルス 明治大学 184 115 1996/10/6 
18 為房 慶次朗 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 明治大学 180 108 2001/9/3 
19 タイラー・ポール クボタスピアーズ船橋・東京ベイ ネルソン・マンデラ大学 195 111 1995/1/20 
20 マキシ ファウルア  クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 天理大学 187 112 1997/1/20 
21 福田 健太 東京サントリーサンゴリアス 明治大学 173 83 1996/12/19 
22 サム・グリーン 静岡ブルーレヴズ ブリスベングラマー高校 178 85 1994/8/16 
23 ティエナン・コストリー  コベルコ神戸スティーラーズ IPU環太平洋大学 192 102 2000/6/14

