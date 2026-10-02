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volleyball japan men otsukaGetty Images
男子バレー準決勝 日本戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バレーボール男子準決勝 日本代表vs中国代表のU-NEXTライブはある？見逃し視聴は可能？｜アジア大会2026

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)・男子バレーボール競技の準決勝、日本代表対中国代表のU-NEXTライブ配信はある？中継スケジュールや無料体験・見逃し視聴方法などを紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準決勝で中国代表と対戦する。

バレー男子準決勝 日本vs中国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

本記事では、バレー男子日本vs中国のU-NEXTでのライブ配信・見逃し配信予定を紹介する。

バレー男子準決勝 日本vs中国の試合日程・会場

日本代表は準々決勝でカタール代表に3-0で勝利し、準決勝進出を決めた。決勝進出を懸けて中国代表と対戦する。

日本vs中国は2026年10月2日(金)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

  • 大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • ラウンド：男子バレーボール 準決勝
  • 対戦カード：日本 vs 中国
  • 開始日時：2026年10月2日(金)19:20
  • 会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
バレー男子準決勝 日本vs中国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

バレー男子準決勝 日本vs中国のU-NEXTライブ・見逃し配信はある？

日本vs中国の準決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。『U-NEXT』では10月2日(金)19:00から男子バレーボール準決勝のライブ配信を開始予定。ライブ終了後は見逃し配信も実施され、10月16日(金)23:59まで視聴できる。なお、ライブ配信中は追っかけ再生も利用可能だ。

地上波テレビは『TBS系列』が生放送を予定。『TVer』による同時配信も行われる。

放送・配信サービス

ライブ配信

見逃し配信

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

19:20～

見逃し配信準備完了次第〜
10月16日(金)23:59まで

TBS系列
(TVer同時配信あり)

18:30～22:54
※他競技も放送

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バレー男子準決勝 日本vs中国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)はネット『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026｜関連情報

【大会日程・視聴方法】

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バレー男子準決勝 日本vs中国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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