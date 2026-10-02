アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準決勝で中国代表と対戦する。
本記事では、バレー男子日本vs中国のU-NEXTでのライブ配信・見逃し配信予定を紹介する。
バレー男子準決勝 日本vs中国の試合日程・会場
日本代表は準々決勝でカタール代表に3-0で勝利し、準決勝進出を決めた。決勝進出を懸けて中国代表と対戦する。
日本vs中国は2026年10月2日(金)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。
- 大会：第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- ラウンド：男子バレーボール 準決勝
- 対戦カード：日本 vs 中国
- 開始日時：2026年10月2日(金)19:20
- 会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
バレー男子準決勝 日本vs中国のU-NEXTライブ・見逃し配信はある？
日本vs中国の準決勝は、ネット『U-NEXT』でライブ配信される。『U-NEXT』では10月2日(金)19:00から男子バレーボール準決勝のライブ配信を開始予定。ライブ終了後は見逃し配信も実施され、10月16日(金)23:59まで視聴できる。なお、ライブ配信中は追っかけ再生も利用可能だ。
地上波テレビは『TBS系列』が生放送を予定。『TVer』による同時配信も行われる。
放送・配信サービス
ライブ配信
見逃し配信
U-NEXT
19:20～
見逃し配信準備完了次第〜
TBS系列
18:30～22:54
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アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)はネット『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。