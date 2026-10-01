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男子バレー準々決勝 日本戦のライブ配信はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

バレー男子準々決勝日本戦のU-NEXTライブ配信はある？見逃し配信・視聴方法まとめ

【アジア大会2026】バレー男子準々決勝日本戦はU-NEXTで見れる？ライブ・見逃し配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準々決勝に臨む。

バレー男子準々決勝は地上波なし！U-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

本記事では、バレー男子日本代表の準々決勝について、試合日程・開始時間、対戦相手、U-NEXTでのライブ配信・見逃し配信予定を紹介する。

バレー男子準々決勝 日本vsカタールはいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準々決勝でカタール代表と対戦する。

試合は2026年10月1日(木)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

  • 大会
    第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
  • ラウンド
    男子バレーボール 準々決勝
  • 対戦カード
    日本 vs カタール
  • 対戦相手
    カタール代表(予選プールC 2位)
  • 日程
    2026年10月1日(木)
  • 試合開始
    19:20～
  • 会場
    岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
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バレー男子準々決勝 日本vsカタールのU-NEXTライブ・見逃し配信はある？

日本vsカタールの準々決勝は、U-NEXTでライブ配信される。

U-NEXTでは10月1日(木)19:00から配信を開始し、19:20試合開始予定の日本vsカタールをリアルタイムで中継する。

一方、地上波TBS系列では21:05から録画放送が予定されているため、試合開始からリアルタイムで観戦できるのはU-NEXTのみとなる。

また、U-NEXTではライブ配信終了後、準備が整い次第見逃し配信を実施。見逃し配信は10月15日(木)7:59まで予定されている。

月額プラン加入者は追加料金なしで視聴できるほか、31日間無料トライアル期間中でも対象試合を視聴可能だ。

放送・配信サービス

開始時間

放送・配信予定

U-NEXT

19:00～

ライブ配信・見逃し配信予定

TBS系列

21:05～

録画放送予定

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アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のは『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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