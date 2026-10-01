バレー男子準々決勝日本戦のU-NEXTライブ配信はある？見逃し配信・視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準々決勝に臨む。
本記事では、バレー男子日本代表の準々決勝について、試合日程・開始時間、対戦相手、U-NEXTでのライブ配信・見逃し配信予定を紹介する。
バレー男子準々決勝 日本vsカタールはいつ？試合日程・会場
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準々決勝でカタール代表と対戦する。
試合は2026年10月1日(木)19:20開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。
- 大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
- ラウンド
男子バレーボール 準々決勝
- 対戦カード
日本 vs カタール
- 対戦相手
カタール代表(予選プールC 2位)
- 日程
2026年10月1日(木)
- 試合開始
19:20～
- 会場
岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
バレー男子準々決勝 日本vsカタールのU-NEXTライブ・見逃し配信はある？
日本vsカタールの準々決勝は、U-NEXTでライブ配信される。
U-NEXTでは10月1日(木)19:00から配信を開始し、19:20試合開始予定の日本vsカタールをリアルタイムで中継する。
一方、地上波TBS系列では21:05から録画放送が予定されているため、試合開始からリアルタイムで観戦できるのはU-NEXTのみとなる。
また、U-NEXTではライブ配信終了後、準備が整い次第見逃し配信を実施。見逃し配信は10月15日(木)7:59まで予定されている。
月額プラン加入者は追加料金なしで視聴できるほか、31日間無料トライアル期間中でも対象試合を視聴可能だ。
放送・配信サービス
開始時間
放送・配信予定
19:00～
ライブ配信・見逃し配信予定
TBS系列
21:05～
録画放送予定
アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のは『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。