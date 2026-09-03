バレーボール男子日本代表の最新メンバーは？アジア選手権2026の招集選手・背番号・所属一覧まとめ

バレーボール男子日本代表は、2026年に開催されるアジア選手権に向けて最新メンバーを招集している。

本記事では、バレーボール男子日本代表のアジア選手権2026に向けた最新メンバーについて紹介する。

バレーボール男子日本代表最新メンバー｜アジア選手権

2026年のアジア選手権に臨むバレーボール男子日本代表には、石川祐希、髙橋藍、西田有志、宮浦健人ら主力選手に加え、若手選手も多数選出されている。

アウトサイドヒッターでは、石川、髙橋藍、大塚達宣、甲斐優斗らが名を連ねるほか、17歳の一ノ瀬漣も代表入り。セッターには関田誠大、深津英臣、永露元稀らが選出されている。

また、オポジットには西田有志、宮浦健人、髙橋慶帆、西山大翔、ミドルブロッカーには小野寺太志、髙橋健太郎、山内晶大らが入った。リベロでは小川智大、山本智大、備一真、武田大周が選出されている。

バレーボール男子日本代表のアジア選手権メンバーは以下の通り。

背番号 選手 年齢 生年月日 所属 身長 ポジション 1 西田 有志 26歳 2000/01/30 大阪ブルテオン 186cm オポジット 2 小野寺 太志 30歳 1996/02/27 サントリーサンバーズ大阪 202cm ミドルブロッカー 3 深津 英臣 36歳 1990/06/01 ウルフドッグス名古屋 181cm セッター 4 宮浦 健人 27歳 1999/02/22 ウルフドッグス名古屋 190cm オポジット 5 大塚 達宣 25歳 2000/11/05 パワーバレー・ミラノ(イタリア) 195cm アウトサイドヒッター 6 山内 晶大 32歳 1993/11/30 大阪ブルテオン 204cm ミドルブロッカー 7 新井 雄大 28歳 1998/06/27 広島サンダーズ 188cm アウトサイドヒッター 8 関田 誠大 32歳 1993/11/20 サントリーサンバーズ大阪 175cm セッター 9 河東 祐大 28歳 1998/02/07 ジェイテクトSTINGS愛知 175cm セッター 10 髙橋 健太郎 31歳 1995/02/08 ジェイテクトSTINGS愛知 201cm ミドルブロッカー 11 富田 将馬 28歳 1997/06/20 大阪ブルテオン 190cm アウトサイドヒッター 12 髙橋 藍 24歳 2001/09/02 ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド) 188cm アウトサイドヒッター 13 小川 智大 30歳 1996/07/04 ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド) 176cm リベロ 14 石川 祐希 30歳 1995/12/11 ジラート・バンク・アンカラ(トルコ) 192cm アウトサイドヒッター 15 甲斐 優斗 22歳 2003/09/25 大阪ブルテオン 200cm アウトサイドヒッター 16 村山 豪 28歳 1998/07/30 東京グレートベアーズ 192cm ミドルブロッカー 17 西本 圭吾 27歳 1998/10/27 広島サンダーズ 188cm ミドルブロッカー 18 西山 大翔 23歳 2003/03/04 大阪ブルテオン 193cm オポジット 19 備 一真 28歳 1998/01/06 サントリーサンバーズ大阪 167cm リベロ 20 山本 智大 31歳 1994/11/05 大阪ブルテオン 171cm リベロ 21 永露 元稀 30歳 1996/06/08 広島サンダーズ 192cm セッター 23 エバデダン ラリー 26歳 2000/08/18 大阪ブルテオン 195cm ミドルブロッカー 24 高橋 慶帆 22歳 2003/10/13 ジェイテクトSTINGS愛知 194cm オポジット 25 下川 諒 26歳 2000/01/12 サントリーサンバーズ大阪 178cm セッター 26 後藤 陸翔 25歳 2001/05/13 東京グレートベアーズ 187cm アウトサイドヒッター 27 武田 大周 24歳 2001/08/25 東レアローズ静岡 171cm リベロ 29 三輪 大将 26歳 1999/12/17 広島サンダーズ 193cm ミドルブロッカー 30 西川 馨太郎 26歳 2000/04/14 大阪ブルテオン 195cm ミドルブロッカー 34 一ノ瀬 漣 17歳 2008/09/30 鎮西高校3年 190cm アウトサイドヒッター

※年齢・所属は大会開始時点の情報。

バレーボール男子日本代表の試合日程は？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」は、2026年9月4日(金)から13日(日)まで、福岡県北九州市の北九州市立総合体育館で開催される。

男子日本代表は予選ラウンドでプールAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。日本戦はいずれも19:30開始予定で、初戦は9月4日(金)のオマーン戦となる。

予選ラウンド終了後は、上位8チームがノックアウト方式の決勝トーナメントへ進出。準々決勝は9月10日(木)と11日(金)、準決勝は12日(土)、3位決定戦と決勝は13日(日)に行われる。

日程 ラウンド 対戦カード 開始時間 9月4日(金) 予選ラウンド 日本 vs オマーン 19:30 9月6日(日) 予選ラウンド 日本 vs バーレーン 19:30 9月8日(火) 予選ラウンド 日本 vs オーストラリア 19:30 9月10日(木)～11日(金) 準々決勝 予選順位により決定 15:30／19:30 9月12日(土) 準決勝 未定 15:30／19:30 9月13日(日) 3位決定戦／決勝 未定 15:30／19:30

男子日本代表 オマーン戦はいつ？試合日程・開始時間

バレーボール男子アジア選手権2026で、日本代表は予選ラウンドのプールAに入り、オーストラリア、バーレーン、オマーンと対戦する。

大会初戦となるオマーン戦は、2026年9月4日(金)19:30にティップオフ予定。会場は福岡県の北九州市立総合体育館となっている。

日本にとって大会のスタートを切る重要な一戦となるだけに、試合日程と開始時刻をあらかじめ確認しておきたい。

項目 内容 対戦カード 男子日本代表 vs 男子オマーン代表 開催日 2026年9月4日(金) 開始時間 19:30 開催地 北九州市立総合体育館(福岡県)

男子日本代表 オマーン戦の放送・配信予定は？

日本vsオマーンは、地上波『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビTWO』で生中継を予定している。

インターネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』でライブ配信予定。テレビだけでなく、スマートフォンやPC、タブレットなどから試合を視聴することも可能だ。

また、『FOD』はAmazon Prime Video内の『FODチャンネル』からも視聴できる。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、インターネット環境があれば各種対応デバイスから利用可能となっている。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon) ネット 〇 Volleyball TV(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビTWO 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

男子日本代表 オマーン戦のおすすめ視聴方法

日本vsオマーンをネットで視聴する場合は、Amazon Prime Videoの『FODチャンネル』も選択肢となる。

『FODチャンネル』は、スマートフォン、PC、タブレットなどに対応しており、インターネット環境があれば場所を選ばず視聴しやすい。アジア選手権男子2026の日本戦をオンラインで観戦したい場合にチェックしておきたいサービスだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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