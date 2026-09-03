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Volleyball - Olympic Games Paris 2024: Day 10Getty Images Sport
【バレー男子アジア選手権】日本vsオマーンはFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Aoi Fujimiya

バレーボール男子日本代表の最新メンバーは？アジア選手権2026の招集選手・背番号・所属一覧まとめ

バレー男子日本代表最新メンバー一覧│アジア選手権2026の招集選手・ポジション・所属クラブを紹介。

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バレーボール男子日本代表は、2026年に開催されるアジア選手権に向けて最新メンバーを招集している。

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本記事では、バレーボール男子日本代表のアジア選手権2026に向けた最新メンバーについて紹介する。

バレーボール男子日本代表最新メンバー｜アジア選手権

2026年のアジア選手権に臨むバレーボール男子日本代表には、石川祐希、髙橋藍、西田有志、宮浦健人ら主力選手に加え、若手選手も多数選出されている。

アウトサイドヒッターでは、石川、髙橋藍、大塚達宣、甲斐優斗らが名を連ねるほか、17歳の一ノ瀬漣も代表入り。セッターには関田誠大、深津英臣、永露元稀らが選出されている。

また、オポジットには西田有志、宮浦健人、髙橋慶帆、西山大翔、ミドルブロッカーには小野寺太志、髙橋健太郎、山内晶大らが入った。リベロでは小川智大、山本智大、備一真、武田大周が選出されている。

バレーボール男子日本代表のアジア選手権メンバーは以下の通り。

背番号

選手

年齢

生年月日

所属

身長

ポジション

1

西田 有志

26歳

2000/01/30

大阪ブルテオン

186cm

オポジット

2

小野寺 太志

30歳

1996/02/27

サントリーサンバーズ大阪

202cm

ミドルブロッカー

3

深津 英臣

36歳

1990/06/01

ウルフドッグス名古屋

181cm

セッター

4

宮浦 健人

27歳

1999/02/22

ウルフドッグス名古屋

190cm

オポジット

5

大塚 達宣

25歳

2000/11/05

パワーバレー・ミラノ(イタリア)

195cm

アウトサイドヒッター

6

山内 晶大

32歳

1993/11/30

大阪ブルテオン

204cm

ミドルブロッカー

7

新井 雄大

28歳

1998/06/27

広島サンダーズ

188cm

アウトサイドヒッター

8

関田 誠大

32歳

1993/11/20

サントリーサンバーズ大阪

175cm

セッター

9

河東 祐大

28歳

1998/02/07

ジェイテクトSTINGS愛知

175cm

セッター

10

髙橋 健太郎

31歳

1995/02/08

ジェイテクトSTINGS愛知

201cm

ミドルブロッカー

11

富田 将馬

28歳

1997/06/20

大阪ブルテオン

190cm

アウトサイドヒッター

12

髙橋 藍

24歳

2001/09/02

ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド)

188cm

アウトサイドヒッター

13

小川 智大

30歳

1996/07/04

ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド)

176cm

リベロ

14

石川 祐希

30歳

1995/12/11

ジラート・バンク・アンカラ(トルコ)

192cm

アウトサイドヒッター

15

甲斐 優斗

22歳

2003/09/25

大阪ブルテオン

200cm

アウトサイドヒッター

16

村山 豪

28歳

1998/07/30

東京グレートベアーズ

192cm

ミドルブロッカー

17

西本 圭吾

27歳

1998/10/27

広島サンダーズ

188cm

ミドルブロッカー

18

西山 大翔

23歳

2003/03/04

大阪ブルテオン

193cm

オポジット

19

備 一真

28歳

1998/01/06

サントリーサンバーズ大阪

167cm

リベロ

20

山本 智大

31歳

1994/11/05

大阪ブルテオン

171cm

リベロ

21

永露 元稀

30歳

1996/06/08

広島サンダーズ

192cm

セッター

23

エバデダン ラリー

26歳

2000/08/18

大阪ブルテオン

195cm

ミドルブロッカー

24

高橋 慶帆

22歳

2003/10/13

ジェイテクトSTINGS愛知

194cm

オポジット

25

下川 諒

26歳

2000/01/12

サントリーサンバーズ大阪

178cm

セッター

26

後藤 陸翔

25歳

2001/05/13

東京グレートベアーズ

187cm

アウトサイドヒッター

27

武田 大周

24歳

2001/08/25

東レアローズ静岡

171cm

リベロ

29

三輪 大将

26歳

1999/12/17

広島サンダーズ

193cm

ミドルブロッカー

30

西川 馨太郎

26歳

2000/04/14

大阪ブルテオン

195cm

ミドルブロッカー

34

一ノ瀬 漣

17歳

2008/09/30

鎮西高校3年

190cm

アウトサイドヒッター

※年齢・所属は大会開始時点の情報。

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バレーボール男子日本代表の試合日程は？

「買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026」は、2026年9月4日(金)から13日(日)まで、福岡県北九州市の北九州市立総合体育館で開催される。

男子日本代表は予選ラウンドでプールAに入り、オマーン、バーレーン、オーストラリアと対戦する。日本戦はいずれも19:30開始予定で、初戦は9月4日(金)のオマーン戦となる。

予選ラウンド終了後は、上位8チームがノックアウト方式の決勝トーナメントへ進出。準々決勝は9月10日(木)と11日(金)、準決勝は12日(土)、3位決定戦と決勝は13日(日)に行われる。

日程

ラウンド

対戦カード

開始時間

9月4日(金)

予選ラウンド

日本 vs オマーン

19:30

9月6日(日)

予選ラウンド

日本 vs バーレーン

19:30

9月8日(火)

予選ラウンド

日本 vs オーストラリア

19:30

9月10日(木)～11日(金)

準々決勝

予選順位により決定

15:30／19:30

9月12日(土)

準決勝

未定

15:30／19:30

9月13日(日)

3位決定戦／決勝

未定

15:30／19:30

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男子日本代表 オマーン戦はいつ？試合日程・開始時間

バレーボール男子アジア選手権2026で、日本代表は予選ラウンドのプールAに入り、オーストラリア、バーレーン、オマーンと対戦する。

大会初戦となるオマーン戦は、2026年9月4日(金)19:30にティップオフ予定。会場は福岡県の北九州市立総合体育館となっている。

日本にとって大会のスタートを切る重要な一戦となるだけに、試合日程と開始時刻をあらかじめ確認しておきたい。

項目

内容

対戦カード

男子日本代表 vs 男子オマーン代表

開催日

2026年9月4日(金)

開始時間

19:30

開催地

北九州市立総合体育館(福岡県)

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男子日本代表 オマーン戦の放送・配信予定は？

日本vsオマーンは、地上波『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビTWO』で生中継を予定している。

インターネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』でライブ配信予定。テレビだけでなく、スマートフォンやPC、タブレットなどから試合を視聴することも可能だ。

また、『FOD』はAmazon Prime Video内の『FODチャンネル』からも視聴できる。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、インターネット環境があれば各種対応デバイスから利用可能となっている。

チャンネル

形態

生中継

FOD(Amazon)

ネット

Volleyball TV(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビTWO

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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男子日本代表 オマーン戦のおすすめ視聴方法

日本vsオマーンをネットで視聴する場合は、Amazon Prime Videoの『FODチャンネル』も選択肢となる。

『FODチャンネル』は、スマートフォン、PC、タブレットなどに対応しており、インターネット環境があれば場所を選ばず視聴しやすい。アジア選手権男子2026の日本戦をオンラインで観戦したい場合にチェックしておきたいサービスだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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