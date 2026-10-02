バレー男子日本代表 アジア大会準決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準決勝に臨む。

本記事では、バレー男子日本代表のアジア大会準決勝の地上波テレビ放送、TVer無料配信について紹介する。

バレー男子日本代表の準決勝はいつ？日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール準決勝は、2026年10月2日(金)に岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)で行われる。

試合開始時間は19:20を予定している。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バレーボール 準決勝 日程 2026年10月2日(金) 試合開始 19:20 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

バレー男子日本代表の準決勝・対戦相手は？

カタールを下した日本は準決勝へ進出し、中国と対戦する。

ラウンド 対戦カード 準決勝 日本 vs 中国

バレー男子準決勝は地上波テレビで放送される？TVerの無料配信は？

日本代表が準決勝へ進出した場合、地上波『TBS系列』では10月2日(金)18:30からの中継枠内で男子準決勝の放送が予定されている。

ただし、準決勝の試合開始時間は19:20となっているため、日本戦がどちらの時間帯になるかによって中継形態が異なる可能性がある。

『TVer』では、地上波TBS系列の放送枠に合わせて同時ライブ配信が予定されている。

そのため、日本代表が準決勝へ進出し、TBS系列で中継される場合は、TVerでも無料でリアルタイム視聴できる予定だ。

U-NEXTでバレー男子準決勝を視聴する方法

『U-NEXT』では、10月2日(金)に行われる男子準決勝をライブ配信および見逃し配信する予定となっている。

放送・配信サービス 放送・配信予定 TBS系列 10月2日(金)18:30～の中継枠内で放送予定 TVer TBS系列に合わせて無料ライブ配信予定 U-NEXT ライブ配信・見逃し配信予定

バレー男子日本・準決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。