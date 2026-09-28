バレー男子日本代表 アジア大会第2戦の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？│アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は予選ラウンド第2戦に臨む。

本記事では、バレー男子日本代表のアジア大会第2戦について、試合日程・開始時間、地上波テレビ放送の有無、TVer、U-NEXTでのライブ配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表の第2戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表はファーストラウンド・グループA第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月28日(月)19:20に開始予定。会場は岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バレーボール ファーストラウンド・グループA 第2戦 対戦カード 日本 vs カザフスタン 日程 2026年9月28日(月) 試合開始 19:20～ 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

バレー男子日本代表の第2戦の対戦相手は？

日本代表は第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

今大会ではファーストラウンド・グループAに入り、第2戦となる日本vsカザフスタンは9月28日(月)19:20から行われる予定だ。

試合 対戦カード 日程 第2戦 日本 vs カザフスタン 2026年9月28日(月)19:20～

バレー男子日本代表の第2戦のテレビ放送・TVer無料配信はある？

日本vsカザフスタンは、TBS系列で9月28日(月)18:30～23:27の放送枠が予定されている。ただし、試合開始の19:20から生中継される予定ではなく、録画放送となる見込みだ。TVerについては、TBS系列の地上波放送内容に準拠して配信される予定となっている。

一方、U-NEXTでは19:20から日本vsカザフスタンをライブ配信予定。試合をリアルタイムで視聴したい場合はU-NEXTでの視聴となり、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定だ。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 18:30～23:27 録画放送予定 TVer TBS放送時間に準拠 TBS系列の放送内容に準拠して配信予定 U-NEXT 19:20～ ライブ配信・見逃し配信予定

バレー男子日本代表の第2戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。