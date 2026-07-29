バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の男子大会は、7月29日(水)～8月2日(日)に決勝ラウンドが行われる。
本記事では、男子日本代表戦のテレビ中継予定、試合スケジュールなどを紹介する。
ネーションズリーグ男子日本戦のテレビ中継予定・試合日程｜U-NEXT以外は？
ネーションズリーグの決勝ラウンドは、予選ラウンドを勝ち上がった上位7チームに開催国を加えた8チームで争われる。準々決勝から始まるノックアウト方式で、準決勝、決勝を経て王者が決まる。男子の決勝ラウンドは中国・寧波で開催される。
日本は予選ラウンドを12戦全勝の首位で突破し、圧倒的な成績で決勝ラウンドへの切符をつかんだ。日本代表の決勝ラウンドにおける試合日程と放送・配信予定は以下の通り。
|ラウンド
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|中継予定
|準々決勝
|2026年7月29日(水)
20:30
|日本 vs 中国
|【テレビ】
地上波TBS系列
【ネット】
U-NEXT
Volleyball TV
※日本の進出状況に応じて中継予定は変更となる場合があります。
※対戦カード・開始日時は変更となる場合があります。最新情報は大会公式またはU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。