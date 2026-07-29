バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026の男子大会は、7月29日(水)～8月2日(日)に決勝ラウンドが行われる。

本記事では、男子日本代表戦のテレビ中継予定、試合スケジュールなどを紹介する。

ネーションズリーグ男子日本戦のテレビ中継予定・試合日程｜U-NEXT以外は？

ネーションズリーグの決勝ラウンドは、予選ラウンドを勝ち上がった上位7チームに開催国を加えた8チームで争われる。準々決勝から始まるノックアウト方式で、準決勝、決勝を経て王者が決まる。男子の決勝ラウンドは中国・寧波で開催される。

日本は予選ラウンドを12戦全勝の首位で突破し、圧倒的な成績で決勝ラウンドへの切符をつかんだ。日本代表の決勝ラウンドにおける試合日程と放送・配信予定は以下の通り。

ラウンド 開始日時

(日本時間) 対戦カード 中継予定 準々決勝 2026年7月29日(水)

20:30 日本 vs 中国 【テレビ】

地上波TBS系列



【ネット】

U-NEXT

Volleyball TV

※日本の進出状況に応じて中継予定は変更となる場合があります。

※対戦カード・開始日時は変更となる場合があります。最新情報は大会公式またはU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。