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Chinese Taipei v Japan: Group B - FIBA World Cup Asian QualifierGetty Images Sport
バスケ男子韓国戦はABEMAで無料ライブ配信！プレミアム会員で快適視聴
Aoi Fujimiya

バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継・TVer・ABEMA・バスケットLIVEの視聴方法を紹介。

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バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に有明アリーナで韓国代表との国際強化試合2連戦に臨む。ワールドカップ予選を控える中で行われるカードだけに注目が集まっている。

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本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表の日韓戦について、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ男子日韓戦の試合日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)の2日間にわたり、韓国代表との国際強化試合に臨む。

第1戦は8月15日(土)に「買取大吉カップ2026」として開催され、19:00にTIPOFF予定。翌16日(日)の第2戦は「SoftBank CUP 2026」として行われ、19:05に試合開始予定となっている。

会場はいずれも東京都江東区の有明アリーナ。八村塁、河村勇輝、渡邊雄太ら主要メンバーの合流も予定されており、今後の国際大会を見据えた注目の2連戦となる。

バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程は以下の通り。

大会日程開始時間対戦カード会場
買取大吉カップ20262026年8月15日(土)19:00 TIPOFF日本代表 vs 韓国代表有明アリーナ
SoftBank CUP 20262026年8月16日(日)19:05 TIPOFF日本代表 vs 韓国代表有明アリーナ

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バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の国際強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネットで生中継される。

8月15日(土)19:00TIPOFFの第1戦「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生中継。ネットではバスケットLIVEとTVerでライブ配信および見逃し配信が予定されている。

翌16日(日)19:05TIPOFFの第2戦「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生中継されるほか、バスケットLIVE、TVer、ABEMAで配信予定。ABEMAでは無料ライブ配信と見逃し配信も実施される。

なお、今回の男子韓国戦についてはBS・CSでのテレビ中継予定はない。各試合で視聴できるサービスが異なるため、事前に放送・配信先を確認しておきたい。

バスケ男子日本代表vs韓国代表のテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

試合日時テレビ放送ネット配信
買取大吉カップ2026 日本vs韓国2026年8月15日(土)19:00日本テレビ系全国ネットバスケットLIVE／TVer
SoftBank CUP 2026 日本vs韓国2026年8月16日(日)19:05テレビ朝日系列全国ネットバスケットLIVE／TVer／ABEMA

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ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択
  4. 案内に沿って解約手続きを実行

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ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。

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