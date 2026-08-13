バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に有明アリーナで韓国代表との国際強化試合2連戦に臨む。ワールドカップ予選を控える中で行われるカードだけに注目が集まっている。
本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表の日韓戦について、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
バスケ男子日韓戦の試合日程は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)の2日間にわたり、韓国代表との国際強化試合に臨む。
第1戦は8月15日(土)に「買取大吉カップ2026」として開催され、19:00にTIPOFF予定。翌16日(日)の第2戦は「SoftBank CUP 2026」として行われ、19:05に試合開始予定となっている。
会場はいずれも東京都江東区の有明アリーナ。八村塁、河村勇輝、渡邊雄太ら主要メンバーの合流も予定されており、今後の国際大会を見据えた注目の2連戦となる。
バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程は以下の通り。
|大会
|日程
|開始時間
|対戦カード
|会場
|買取大吉カップ2026
|2026年8月15日(土)
|19:00 TIPOFF
|日本代表 vs 韓国代表
|有明アリーナ
|SoftBank CUP 2026
|2026年8月16日(日)
|19:05 TIPOFF
|日本代表 vs 韓国代表
|有明アリーナ
バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の国際強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネットで生中継される。
8月15日(土)19:00TIPOFFの第1戦「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生中継。ネットではバスケットLIVEとTVerでライブ配信および見逃し配信が予定されている。
翌16日(日)19:05TIPOFFの第2戦「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生中継されるほか、バスケットLIVE、TVer、ABEMAで配信予定。ABEMAでは無料ライブ配信と見逃し配信も実施される。
なお、今回の男子韓国戦についてはBS・CSでのテレビ中継予定はない。各試合で視聴できるサービスが異なるため、事前に放送・配信先を確認しておきたい。
バスケ男子日本代表vs韓国代表のテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|試合
|日時
|テレビ放送
|ネット配信
|買取大吉カップ2026 日本vs韓国
|2026年8月15日(土)19:00
|日本テレビ系全国ネット
|バスケットLIVE／TVer
|SoftBank CUP 2026 日本vs韓国
|2026年8月16日(日)19:05
|テレビ朝日系列全国ネット
|バスケットLIVE／TVer／ABEMA
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