バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に有明アリーナで韓国代表との国際強化試合2連戦に臨む。ワールドカップ予選を控える中で行われるカードだけに注目が集まっている。

本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表の日韓戦について、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ男子日韓戦の試合日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)の2日間にわたり、韓国代表との国際強化試合に臨む。

第1戦は8月15日(土)に「買取大吉カップ2026」として開催され、19:00にTIPOFF予定。翌16日(日)の第2戦は「SoftBank CUP 2026」として行われ、19:05に試合開始予定となっている。

会場はいずれも東京都江東区の有明アリーナ。八村塁、河村勇輝、渡邊雄太ら主要メンバーの合流も予定されており、今後の国際大会を見据えた注目の2連戦となる。

バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程は以下の通り。

大会 日程 開始時間 対戦カード 会場 買取大吉カップ2026 2026年8月15日(土) 19:00 TIPOFF 日本代表 vs 韓国代表 有明アリーナ SoftBank CUP 2026 2026年8月16日(日) 19:05 TIPOFF 日本代表 vs 韓国代表 有明アリーナ

バスケ男子日韓戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の国際強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネットで生中継される。

8月15日(土)19:00TIPOFFの第1戦「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生中継。ネットではバスケットLIVEとTVerでライブ配信および見逃し配信が予定されている。

翌16日(日)19:05TIPOFFの第2戦「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生中継されるほか、バスケットLIVE、TVer、ABEMAで配信予定。ABEMAでは無料ライブ配信と見逃し配信も実施される。

なお、今回の男子韓国戦についてはBS・CSでのテレビ中継予定はない。各試合で視聴できるサービスが異なるため、事前に放送・配信先を確認しておきたい。

バスケ男子日本代表vs韓国代表のテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

試合 日時 テレビ放送 ネット配信 買取大吉カップ2026 日本vs韓国 2026年8月15日(土)19:00 日本テレビ系全国ネット バスケットLIVE／TVer SoftBank CUP 2026 日本vs韓国 2026年8月16日(日)19:05 テレビ朝日系列全国ネット バスケットLIVE／TVer／ABEMA

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