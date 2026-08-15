バスケ男子日本代表vs韓国代表のテレビ放送は？地上波・BS・CS中継予定・ネット配信まとめ

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)に有明アリーナで韓国代表との国際強化試合2連戦に臨む。

本記事では、バスケ男子日本代表vs韓国代表の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定を紹介する。

バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合スケジュールは？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月15日(土)・16日(日)の2日間にわたり、韓国代表との国際強化試合に臨む。

第1戦は8月15日(土)に「買取大吉カップ2026(東京大会)」として開催され、19:00にTIPOFF予定。翌16日(日)の第2戦は「SoftBank CUP 2026(東京大会)」として行われ、19:05に試合開始予定となっている。

会場はいずれも東京都江東区の有明アリーナ。2日連続で行われる韓国代表との強化試合は、今後の国際大会を見据えた重要な実戦機会となる。

バスケ男子日本代表vs韓国代表の試合日程は以下の通り。

大会 日程 開始時間 対戦カード 会場 買取大吉カップ2026 2026年8月15日(土) 19:00 TIPOFF 日本代表 vs 韓国代表 有明アリーナ SoftBank CUP 2026 2026年8月16日(日) 19:05 TIPOFF 日本代表 vs 韓国代表 有明アリーナ

バスケ男子日本代表vs韓国代表の地上波テレビ放送・BS・CS中継はある？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の国際強化試合2連戦は、いずれも地上波テレビで全国生中継される。

8月15日(土)19:00TIPOFF予定の第1戦「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生放送。翌16日(日)19:05TIPOFF予定の第2戦「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生中継される。

一方、今回の韓国戦についてはBSおよびCSでのテレビ中継予定はない。J SPORTS、スカパー！、WOWOW、フジテレビNEXTなどでの放送も予定されておらず、テレビで視聴する場合は地上波中継を利用する形となる。

なお、ネットでは両試合ともTVerとバスケットLIVEで配信予定。ABEMAは8月16日(日)の第2戦のみライブ配信および見逃し配信を実施する。

バスケ男子日本代表vs韓国代表のテレビ放送・配信予定は以下の通り。

試合 地上波 BS CS TVer ABEMA バスケットLIVE 8月15日(土) 日本vs韓国 日本テレビ系 × × ○ × ○ 8月16日(日) 日本vs韓国 テレビ朝日系列 × × ○ ○ ○

ABEMAプレミアムの登録・解約方法

abema

8月16日に行われる第2戦「SoftBank CUP 2026」の日韓戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

登録方法

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択 解約したいプランを選択し、「登録をキャンセルする」を選択 案内に沿って解約手続きを実行

ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。