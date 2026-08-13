バスケ男子日本代表の最新メンバーは？八村塁・河村勇輝は選出？招集選手14名・所属クラブ一覧

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年夏も国際試合を重ねながらチーム強化を進めている。日本バスケットボール協会(JBA)は8月7日に「日本生命カップ2026(佐賀大会)」のロスター13名を発表しており、最新の代表メンバーにも注目が集まっている。
本記事では、バスケ男子日本代表の最新メンバーリストを紹介。
バスケ男子日本代表の最新メンバーリストは？八村塁・河村勇輝の選出は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」に向けて代表活動を進めている。最新の招集メンバーには、八村塁、河村勇輝、渡邊雄太、富樫勇樹、ジョシュ・ホーキンソンらが名を連ねている。
さらに、8月11日にはシェーファーアヴィ幸樹、高島紳司、狩野富成の3選手が追加招集。これにより、最新の招集メンバーは17名となった。
八村は2024年パリ五輪以来となる代表活動参加で、河村とともに有明アリーナで行われる直前合宿に合流。日本代表は8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合を行った後、8月28日(金)のサウジアラビア戦、31日(月)のカタール戦に臨む予定となっている。
男子日本代表の最新招集メンバー17名は以下の通り。
|選手
|身長
|年齢
|所属
|富樫 勇樹
|167cm
|33歳
|千葉ジェッツ
|渡邊 雄太
|206cm
|31歳
|千葉ジェッツ
|ジョシュ・ホーキンソン
|208cm
|31歳
|東京サンロッカーズ
|齋藤 拓実
|172cm
|30歳
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|馬場 雄大
|196cm
|30歳
|長崎ヴェルカ
|佐々木 隆成
|180cm
|30歳
|三遠ネオフェニックス
|シェーファーアヴィ幸樹
|206cm
|28歳
|仙台89ERS
|八村 塁
|203cm
|28歳
|ロサンゼルス・クリッパーズ
|吉井 裕鷹
|196cm
|28歳
|茨城ロボッツ
|渡邉 飛勇
|207cm
|27歳
|茨城ロボッツ
|西田 優大
|190cm
|27歳
|シーホース三河
|高島 紳司
|191cm
|25歳
|宇都宮ブレックス
|富永 啓生
|188cm
|25歳
|レバンガ北海道
|河村 勇輝
|172cm
|25歳
|－
|狩野 富成
|210cm
|24歳
|東京サンロッカーズ
|ジェイコブス 晶
|203cm
|22歳
|フォーダム大学
|川島 悠翔
|200cm
|21歳
|シアトル大学
バスケ男子日本代表の試合日程は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月に国内強化試合や「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」に臨む。
まず、8月9日(日)・10日(月)にはSAGAアリーナでモンゴル代表との「日本生命カップ2026」を開催。その後、8月15日(土)・16日(日)には有明アリーナで韓国代表との2連戦が予定されている。
さらに、8月末にはワールドカップ予選Window4が行われ、28日(金)にアウェーでサウジアラビア代表、31日(月)にホームでカタール代表と対戦する。主要メンバーは8月11日からの直前合宿に合流し、韓国戦やW杯予選に向けて調整を進める予定だ。
バスケ男子日本代表の2026年8月の主な試合日程は以下の通り。
|日程
|大会
|対戦カード
|開始時間
|会場
|2026年8月9日(日)
|日本生命カップ2026
|日本 vs モンゴル
|14:00
|SAGAアリーナ
|2026年8月10日(月)
|日本生命カップ2026
|日本 vs モンゴル
|18:00
|SAGAアリーナ
|2026年8月15日(土)
|買取大吉カップ2026
|日本 vs 韓国
|19:00
|有明アリーナ
|2026年8月16日(日)
|SoftBank CUP 2026
|日本 vs 韓国
|19:05
|有明アリーナ
|2026年8月28日(金)
|FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4
|サウジアラビア vs 日本
|2:00
|ジッダ
|2026年8月31日(月)
|FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4
|日本 vs カタール
|19:10
|TOYOTA ARENA TOKYO
バスケ男子日本代表 韓国戦の放送・配信予定は？
バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネットで生中継される予定だ。
8月15日(土)19:00TIPOFF予定の「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生放送。ネットではバスケットLIVEとTVerでライブ配信が予定されている。
翌16日(日)19:05TIPOFF予定の「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生放送されるほか、バスケットLIVE、ABEMA、TVerでライブ配信予定。ABEMAでは韓国戦の無料生中継も予定されているため、無料で視聴したい場合は配信情報を確認しておきたい。
八村塁、河村勇輝、渡邊雄太ら主要メンバーの合流も予定されており、今後の国際大会を見据えた注目の2連戦となる。
|試合
|日時
|テレビ放送
|ネット配信
|買取大吉カップ2026 日本vs韓国
|2026年8月15日(土)19:00
|日本テレビ系全国ネット
|バスケットLIVE／TVer
|SoftBank CUP 2026 日本vs韓国
|2026年8月16日(日)19:05
|テレビ朝日系列全国ネット
|バスケットLIVE／ABEMA／TVer
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