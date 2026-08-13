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Aoi Fujimiya

バスケ男子日本代表の最新メンバーは？八村塁・河村勇輝は選出？招集選手14名・所属クラブ一覧

男子バスケ日本代表の最新メンバーリスト｜八村塁・河村勇輝・渡邊雄太は選出？招集選手を一覧で紹介。

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バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年夏も国際試合を重ねながらチーム強化を進めている。日本バスケットボール協会(JBA)は8月7日に「日本生命カップ2026(佐賀大会)」のロスター13名を発表しており、最新の代表メンバーにも注目が集まっている。

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本記事では、バスケ男子日本代表の最新メンバーリストを紹介。

バスケ男子日本代表の最新メンバーリストは？八村塁・河村勇輝の選出は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」に向けて代表活動を進めている。最新の招集メンバーには、八村塁、河村勇輝、渡邊雄太、富樫勇樹、ジョシュ・ホーキンソンらが名を連ねている。

さらに、8月11日にはシェーファーアヴィ幸樹、高島紳司、狩野富成の3選手が追加招集。これにより、最新の招集メンバーは17名となった。

八村は2024年パリ五輪以来となる代表活動参加で、河村とともに有明アリーナで行われる直前合宿に合流。日本代表は8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合を行った後、8月28日(金)のサウジアラビア戦、31日(月)のカタール戦に臨む予定となっている。

男子日本代表の最新招集メンバー17名は以下の通り。

選手身長年齢所属
富樫 勇樹167cm33歳千葉ジェッツ
渡邊 雄太206cm31歳千葉ジェッツ
ジョシュ・ホーキンソン208cm31歳東京サンロッカーズ
齋藤 拓実172cm30歳名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
馬場 雄大196cm30歳長崎ヴェルカ
佐々木 隆成180cm30歳三遠ネオフェニックス
シェーファーアヴィ幸樹206cm28歳仙台89ERS
八村 塁203cm28歳ロサンゼルス・クリッパーズ
吉井 裕鷹196cm28歳茨城ロボッツ
渡邉 飛勇207cm27歳茨城ロボッツ
西田 優大190cm27歳シーホース三河
高島 紳司191cm25歳宇都宮ブレックス
富永 啓生188cm25歳レバンガ北海道
河村 勇輝172cm25歳
狩野 富成210cm24歳東京サンロッカーズ
ジェイコブス 晶203cm22歳フォーダム大学
川島 悠翔200cm21歳シアトル大学

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バスケ男子日本代表の試合日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月に国内強化試合や「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」に臨む。

まず、8月9日(日)・10日(月)にはSAGAアリーナでモンゴル代表との「日本生命カップ2026」を開催。その後、8月15日(土)・16日(日)には有明アリーナで韓国代表との2連戦が予定されている。

さらに、8月末にはワールドカップ予選Window4が行われ、28日(金)にアウェーでサウジアラビア代表、31日(月)にホームでカタール代表と対戦する。主要メンバーは8月11日からの直前合宿に合流し、韓国戦やW杯予選に向けて調整を進める予定だ。

バスケ男子日本代表の2026年8月の主な試合日程は以下の通り。

日程大会対戦カード開始時間会場
2026年8月9日(日)日本生命カップ2026日本 vs モンゴル14:00SAGAアリーナ
2026年8月10日(月)日本生命カップ2026日本 vs モンゴル18:00SAGAアリーナ
2026年8月15日(土)買取大吉カップ2026日本 vs 韓国19:00有明アリーナ
2026年8月16日(日)SoftBank CUP 2026日本 vs 韓国19:05有明アリーナ
2026年8月28日(金)FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4サウジアラビア vs 日本2:00ジッダ
2026年8月31日(月)FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4日本 vs カタール19:10TOYOTA ARENA TOKYO

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バスケ男子日本代表 韓国戦の放送・配信予定は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネットで生中継される予定だ。

8月15日(土)19:00TIPOFF予定の「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生放送。ネットではバスケットLIVEとTVerでライブ配信が予定されている。

翌16日(日)19:05TIPOFF予定の「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生放送されるほか、バスケットLIVE、ABEMA、TVerでライブ配信予定。ABEMAでは韓国戦の無料生中継も予定されているため、無料で視聴したい場合は配信情報を確認しておきたい。

八村塁、河村勇輝、渡邊雄太ら主要メンバーの合流も予定されており、今後の国際大会を見据えた注目の2連戦となる。

試合日時テレビ放送ネット配信
買取大吉カップ2026 日本vs韓国2026年8月15日(土)19:00日本テレビ系全国ネットバスケットLIVE／TVer
SoftBank CUP 2026 日本vs韓国2026年8月16日(日)19:05テレビ朝日系列全国ネットバスケットLIVE／ABEMA／TVer

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ABEMAプレミアムの登録・解約方法

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登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

解約方法

登録同様に、ABEMAでは解約もシンプルな操作で可能となっている。

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  4. 案内に沿って解約手続きを実行

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ABEMAプレミアムの支払い方法

ABEMAプレミアムの支払い方法は、利用する端末によって異なる。

【iOS】

iPhoneやiPadなどにAbemaアプリをインストールしている場合、プレミアム会員の支払いはiTunes Store（App Store）の定期購入となる。

【Android】

Android端末にAbemaアプリをインストールしている場合は、Google Playでの定期購入となる。

【ブラウザ】

ABEMA公式サイトから登録する場合は、クレジットカードと携帯キャリア決済を利用することができる。RIZINやBreaking Downなど、プレミアム限定のPPV割引チケットを購入する際は、アプリからだと手数料が発生するので、ブラウザからの購入がおすすめだ。

【Amazon端末】

Fire TV StickなどのAmazon端末経由でプレミアム会員に登録する場合は、Amazonアプリストアの定期購入にて決済が可能となっている。

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