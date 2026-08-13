バスケ男子日本代表の最新メンバーは？八村塁・河村勇輝は選出？招集選手14名・所属クラブ一覧

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年夏も国際試合を重ねながらチーム強化を進めている。日本バスケットボール協会(JBA)は8月7日に「日本生命カップ2026(佐賀大会)」のロスター13名を発表しており、最新の代表メンバーにも注目が集まっている。

本記事では、バスケ男子日本代表の最新メンバーリストを紹介。

バスケ男子日本代表の最新メンバーリストは？八村塁・河村勇輝の選出は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」に向けて代表活動を進めている。最新の招集メンバーには、八村塁、河村勇輝、渡邊雄太、富樫勇樹、ジョシュ・ホーキンソンらが名を連ねている。

さらに、8月11日にはシェーファーアヴィ幸樹、高島紳司、狩野富成の3選手が追加招集。これにより、最新の招集メンバーは17名となった。

八村は2024年パリ五輪以来となる代表活動参加で、河村とともに有明アリーナで行われる直前合宿に合流。日本代表は8月15日(土)・16日(日)に韓国代表との国際強化試合を行った後、8月28日(金)のサウジアラビア戦、31日(月)のカタール戦に臨む予定となっている。

男子日本代表の最新招集メンバー17名は以下の通り。

選手 身長 年齢 所属 富樫 勇樹 167cm 33歳 千葉ジェッツ 渡邊 雄太 206cm 31歳 千葉ジェッツ ジョシュ・ホーキンソン 208cm 31歳 東京サンロッカーズ 齋藤 拓実 172cm 30歳 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 馬場 雄大 196cm 30歳 長崎ヴェルカ 佐々木 隆成 180cm 30歳 三遠ネオフェニックス シェーファーアヴィ幸樹 206cm 28歳 仙台89ERS 八村 塁 203cm 28歳 ロサンゼルス・クリッパーズ 吉井 裕鷹 196cm 28歳 茨城ロボッツ 渡邉 飛勇 207cm 27歳 茨城ロボッツ 西田 優大 190cm 27歳 シーホース三河 高島 紳司 191cm 25歳 宇都宮ブレックス 富永 啓生 188cm 25歳 レバンガ北海道 河村 勇輝 172cm 25歳 － 狩野 富成 210cm 24歳 東京サンロッカーズ ジェイコブス 晶 203cm 22歳 フォーダム大学 川島 悠翔 200cm 21歳 シアトル大学

バスケ男子日本代表の試合日程は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、2026年8月に国内強化試合や「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」に臨む。

まず、8月9日(日)・10日(月)にはSAGAアリーナでモンゴル代表との「日本生命カップ2026」を開催。その後、8月15日(土)・16日(日)には有明アリーナで韓国代表との2連戦が予定されている。

さらに、8月末にはワールドカップ予選Window4が行われ、28日(金)にアウェーでサウジアラビア代表、31日(月)にホームでカタール代表と対戦する。主要メンバーは8月11日からの直前合宿に合流し、韓国戦やW杯予選に向けて調整を進める予定だ。

バスケ男子日本代表の2026年8月の主な試合日程は以下の通り。

日程 大会 対戦カード 開始時間 会場 2026年8月9日(日) 日本生命カップ2026 日本 vs モンゴル 14:00 SAGAアリーナ 2026年8月10日(月) 日本生命カップ2026 日本 vs モンゴル 18:00 SAGAアリーナ 2026年8月15日(土) 買取大吉カップ2026 日本 vs 韓国 19:00 有明アリーナ 2026年8月16日(日) SoftBank CUP 2026 日本 vs 韓国 19:05 有明アリーナ 2026年8月28日(金) FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4 サウジアラビア vs 日本 2:00 ジッダ 2026年8月31日(月) FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4 日本 vs カタール 19:10 TOYOTA ARENA TOKYO

バスケ男子日本代表 韓国戦の放送・配信予定は？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」と韓国代表による2026年8月の強化試合2連戦は、地上波テレビとインターネットで生中継される予定だ。

8月15日(土)19:00TIPOFF予定の「買取大吉カップ2026」は、日本テレビ系全国ネットで生放送。ネットではバスケットLIVEとTVerでライブ配信が予定されている。

翌16日(日)19:05TIPOFF予定の「SoftBank CUP 2026」は、テレビ朝日系列で全国生放送されるほか、バスケットLIVE、ABEMA、TVerでライブ配信予定。ABEMAでは韓国戦の無料生中継も予定されているため、無料で視聴したい場合は配信情報を確認しておきたい。

八村塁、河村勇輝、渡邊雄太ら主要メンバーの合流も予定されており、今後の国際大会を見据えた注目の2連戦となる。

試合 日時 テレビ放送 ネット配信 買取大吉カップ2026 日本vs韓国 2026年8月15日(土)19:00 日本テレビ系全国ネット バスケットLIVE／TVer SoftBank CUP 2026 日本vs韓国 2026年8月16日(日)19:05 テレビ朝日系列全国ネット バスケットLIVE／ABEMA／TVer

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