Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
volleyball japan men(C)Getty Images
バレーボールネーションズ日本戦全試合配信！U-NEXT無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バレーボール男子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンドメンバーは？登録選手一覧

バレーボール男子日本代表のVNL決勝ラウンド登録メンバー一覧｜ポジション、背番号、主将は誰？

男女日本戦の全試合をライブ配信
volleyball nations 2026 main

U-NEXT

U-NEXTがバレーボールネーションズリーグ2026の日本戦を全試合配信

まずは31日間無料トライアル登録で視聴！

U-NEXTなら日本語実況・解説付き

31日間無料トライアルあり

バレーボール男子日本代表が、ネーションズリーグの決勝ラウンドに進出している。

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

本記事では、バレー男子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーを紹介する。

バレー男子日本代表VNL決勝ラウンド登録メンバーは？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドに臨む日本代表メンバーは、登録選手が15人。うち14名までが各試合のベンチ入りを果たすこととなる。

背番号名前ポジション所属
5大塚達宣
(Tatsunori Otsuka)		アウトサイドヒッターパワーバレー・ミラノ(イタリア)
11富田将馬
(Shoma Tomita)		アウトサイドヒッター大阪ブルテオン
12髙橋藍
(Ran Takahashi)		アウトサイドヒッターボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド)
14石川祐希(C)
(Yuki Ishikawa)		アウトサイドヒッタージラート・バンク・アンカラ(トルコ)
15甲斐優斗
(Masato Kai)		アウトサイドヒッター大阪ブルテオン
2小野寺太志
(Taishi Onodera)		ミドルブロッカーサントリーサンバーズ大阪
6山内晶大
(Akihiro Yamauchi)		ミドルブロッカー大阪ブルテオン
17西本圭吾
(Keigo Nishimoto)		ミドルブロッカー広島サンダーズ
23エバデダン ラリー
(Larry Evbade-Dan)		ミドルブロッカー大阪ブルテオン
1西田有志
(Yuji Nishida)		オポジット大阪ブルテオン
4宮浦健人
(Kento Miyaura)		オポジットウルフドッグス名古屋
3深津英臣
(Hideomi Fukatsu)		セッターウルフドッグス名古屋
21永露元稀
(Motoki Eiro)		セッター広島サンダーズ
10小川智大
(Tomohiro Ogawa)		リベロボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド)
20山本智大
(Tomohiro Yamamoto)		リベロ大阪ブルテオン

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドのテレビ放送/ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドは、テレビ放送とネット配信の両方で視聴可能。日本戦の生中継は、テレビ放送が『TBS系列』、ネット配信が『U-NEXT』と『Volleyball TV(VBTV)』で実施予定となっている。

なお、『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中もバレーボールネーションズリーグの日本戦が日本語実況・解説付きで視聴可能だ。また、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合が配信される。

放送・配信形態内容・特徴
TBS系列地上波準々決勝：7月29日(水)20:10～
解説：山村宏太
実況：南波雅俊
現地スタジオ：福澤達哉、御手洗菜々
U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)		ネット配信ライブ配信
日本語実況・解説付き
Volleyball TV(VBTV)ネット配信英語実況中心
海外勢同士の試合も配信

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

volleyball nations 2026 screenshotU-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で視聴開始！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

U-NEXTがバレーネーションズ日本戦を全試合配信！日本語実況・解説付き無料体験で視聴

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー