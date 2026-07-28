バレーボール男子日本代表が、ネーションズリーグの決勝ラウンドに進出している。

本記事では、バレー男子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーを紹介する。

バレー男子日本代表VNL決勝ラウンド登録メンバーは？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドに臨む日本代表メンバーは、登録選手が15人。うち14名までが各試合のベンチ入りを果たすこととなる。

背番号 名前 ポジション 所属 5 大塚達宣

(Tatsunori Otsuka) アウトサイドヒッター パワーバレー・ミラノ(イタリア) 11 富田将馬

(Shoma Tomita) アウトサイドヒッター 大阪ブルテオン 12 髙橋藍

(Ran Takahashi) アウトサイドヒッター ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド) 14 石川祐希(C)

(Yuki Ishikawa) アウトサイドヒッター ジラート・バンク・アンカラ(トルコ) 15 甲斐優斗

(Masato Kai) アウトサイドヒッター 大阪ブルテオン 2 小野寺太志

(Taishi Onodera) ミドルブロッカー サントリーサンバーズ大阪 6 山内晶大

(Akihiro Yamauchi) ミドルブロッカー 大阪ブルテオン 17 西本圭吾

(Keigo Nishimoto) ミドルブロッカー 広島サンダーズ 23 エバデダン ラリー

(Larry Evbade-Dan) ミドルブロッカー 大阪ブルテオン 1 西田有志

(Yuji Nishida) オポジット 大阪ブルテオン 4 宮浦健人

(Kento Miyaura) オポジット ウルフドッグス名古屋 3 深津英臣

(Hideomi Fukatsu) セッター ウルフドッグス名古屋 21 永露元稀

(Motoki Eiro) セッター 広島サンダーズ 10 小川智大

(Tomohiro Ogawa) リベロ ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド) 20 山本智大

(Tomohiro Yamamoto) リベロ 大阪ブルテオン

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドのテレビ放送/ネット配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドは、テレビ放送とネット配信の両方で視聴可能。日本戦の生中継は、テレビ放送が『TBS系列』、ネット配信が『U-NEXT』と『Volleyball TV(VBTV)』で実施予定となっている。

なお、『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中もバレーボールネーションズリーグの日本戦が日本語実況・解説付きで視聴可能だ。また、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合が配信される。

放送・配信 形態 内容・特徴 TBS系列 地上波 準々決勝：7月29日(水)20:10～

解説：山村宏太

実況：南波雅俊

現地スタジオ：福澤達哉、御手洗菜々 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット配信 ライブ配信

日本語実況・解説付き Volleyball TV(VBTV) ネット配信 英語実況中心

海外勢同士の試合も配信

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。