バレーボール男子日本代表が、ネーションズリーグの決勝ラウンドに進出している。
本記事では、バレー男子日本代表のネーションズリーグ決勝ラウンド登録メンバーを紹介する。
バレー男子日本代表VNL決勝ラウンド登録メンバーは？
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドに臨む日本代表メンバーは、登録選手が15人。うち14名までが各試合のベンチ入りを果たすこととなる。
|背番号
|名前
|ポジション
|所属
|5
|大塚達宣
(Tatsunori Otsuka)
|アウトサイドヒッター
|パワーバレー・ミラノ(イタリア)
|11
|富田将馬
(Shoma Tomita)
|アウトサイドヒッター
|大阪ブルテオン
|12
|髙橋藍
(Ran Takahashi)
|アウトサイドヒッター
|ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド)
|14
|石川祐希(C)
(Yuki Ishikawa)
|アウトサイドヒッター
|ジラート・バンク・アンカラ(トルコ)
|15
|甲斐優斗
(Masato Kai)
|アウトサイドヒッター
|大阪ブルテオン
|2
|小野寺太志
(Taishi Onodera)
|ミドルブロッカー
|サントリーサンバーズ大阪
|6
|山内晶大
(Akihiro Yamauchi)
|ミドルブロッカー
|大阪ブルテオン
|17
|西本圭吾
(Keigo Nishimoto)
|ミドルブロッカー
|広島サンダーズ
|23
|エバデダン ラリー
(Larry Evbade-Dan)
|ミドルブロッカー
|大阪ブルテオン
|1
|西田有志
(Yuji Nishida)
|オポジット
|大阪ブルテオン
|4
|宮浦健人
(Kento Miyaura)
|オポジット
|ウルフドッグス名古屋
|3
|深津英臣
(Hideomi Fukatsu)
|セッター
|ウルフドッグス名古屋
|21
|永露元稀
(Motoki Eiro)
|セッター
|広島サンダーズ
|10
|小川智大
(Tomohiro Ogawa)
|リベロ
|ボクダンカ・LUV・ルブリン(ポーランド)
|20
|山本智大
(Tomohiro Yamamoto)
|リベロ
|大阪ブルテオン
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドのテレビ放送/ネット配信予定は？
バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026男子決勝ラウンドは、テレビ放送とネット配信の両方で視聴可能。日本戦の生中継は、テレビ放送が『TBS系列』、ネット配信が『U-NEXT』と『Volleyball TV(VBTV)』で実施予定となっている。
なお、『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中もバレーボールネーションズリーグの日本戦が日本語実況・解説付きで視聴可能だ。また、『Volleyball TV(VBTV)』では大会全試合が配信される。
|放送・配信
|形態
|内容・特徴
|TBS系列
|地上波
|準々決勝：7月29日(水)20:10～
解説：山村宏太
実況：南波雅俊
現地スタジオ：福澤達哉、御手洗菜々
|U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
|ネット配信
|ライブ配信
日本語実況・解説付き
|Volleyball TV(VBTV)
|ネット配信
|英語実況中心
海外勢同士の試合も配信
バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。
『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。
また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。